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Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка

5 Отзывы
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Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка - фото 1
Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка - фото 2
Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка - фото 3
Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка - фото 4
Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка - фото 5
Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
TROUBLE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка - фото 1
  • Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка - фото 2
  • Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка - фото 3
  • Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка - фото 4
  • Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка - фото 5
  • Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция WHITESNAKE
filter_none Товар входит в коллекцию WHITESNAKE

Коллекция WHITESNAKE


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646339440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
TROUBLE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Take Me With You, Love To Keep You Warm, Lie Down (A Modern Love Song), Day Tripper, Nighthawk (Vampire Blues), The Time Is Right For Love, Trouble, Belgian Tom's Hat Trick, Free Flight, Don't Mess With Me
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка

Track List

A1Take Me With You4:45
A2Love To Keep You Warm3:40
A3Lie Down (A Modern Love Song)3:10
A4Day Tripper3:45
A5Nighthawk (Vampire Blues)3:30
B1The Time Is Right For Love3:22
B2Trouble4:47
B3Belgian Tom's Hat Trick3:23
B4Free Flight4:03
B5Don't Mess With Me3:14

Отзывы о товаре Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
10.06.2025
Алла М.

Достоинства:
пластинка, качество звука, доставка!

Недостатки:
нету

Комментарий:
Для меня, как для большой поклонницы Whitesnake, этот альбом — настоящая находка. Классика рока на качественном европейском виниле, оформление гейтфолд — всё выполнено на высшем уровне. Особенно порадовало, что пластинка пришла быстро и была отлично упакована. Спасибо магазину!
Источник: Яндекс Маркет
00.00.0000
Евгений

Достоинства:
Все!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Давно коллекционирую винил, и этот альбом еще одна жемчужина в моей коллекции. Качество винила отличное, звук чистый и мощный. Очень порадовал конверт — выглядит стильно и солидно. Рекомендую всем поклонникам классического рока!
Источник: Яндекс Маркет
00.00.0000
Лариса

Достоинства:
Товар, доставка, качество

Недостатки:
-

Комментарий:
Покупала этот винил мужу в подарок, он остался в полном восторге! Отличная европейская сборка, пластинка тяжелая, приятно держать в руках. Любимые треки звучат невероятно — особенно "Take Me With You" и "Trouble". Магазин быстро отправил заказ, всё пришло в идеальном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
00.00.0000
GuitarHero

Достоинства:
WhiteSnake!!!

Недостатки:
-

Комментарий:
Как музыкант ценю качественные издания. Этот релиз снейков приятно удивил: звук глубокий, насыщенный звук, оформление гейтфолд добавляет эстетики. Приятно, что в треклисте есть кавер на "Day Tripper" — звучит отлично на виниле!
Источник: Яндекс Маркет
00.00.0000
Иришка

Достоинства:
Оформление, качество звука, доставка

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646339440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
TROUBLE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Take Me With You, Love To Keep You Warm, Lie Down (A Modern Love Song), Day Tripper, Nighthawk (Vampire Blues), The Time Is Right For Love, Trouble, Belgian Tom's Hat Trick, Free Flight, Don't Mess With Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Take Me With You4:45
A2Love To Keep You Warm3:40
A3Lie Down (A Modern Love Song)3:10
A4Day Tripper3:45
A5Nighthawk (Vampire Blues)3:30
B1The Time Is Right For Love3:22
B2Trouble4:47
B3Belgian Tom's Hat Trick3:23
B4Free Flight4:03
B5Don't Mess With Me3:14
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2025
Алла М.

Достоинства:
пластинка, качество звука, доставка!

Недостатки:
нету

Комментарий:
Для меня, как для большой поклонницы Whitesnake, этот альбом — настоящая находка. Классика рока на качественном европейском виниле, оформление гейтфолд — всё выполнено на высшем уровне. Особенно порадовало, что пластинка пришла быстро и была отлично упакована. Спасибо магазину!
Источник: Яндекс Маркет
00.00.0000
Евгений

Достоинства:
Все!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Давно коллекционирую винил, и этот альбом еще одна жемчужина в моей коллекции. Качество винила отличное, звук чистый и мощный. Очень порадовал конверт — выглядит стильно и солидно. Рекомендую всем поклонникам классического рока!
Источник: Яндекс Маркет
00.00.0000
Лариса

Достоинства:
Товар, доставка, качество

Недостатки:
-

Комментарий:
Покупала этот винил мужу в подарок, он остался в полном восторге! Отличная европейская сборка, пластинка тяжелая, приятно держать в руках. Любимые треки звучат невероятно — особенно "Take Me With You" и "Trouble". Магазин быстро отправил заказ, всё пришло в идеальном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
00.00.0000
GuitarHero

Достоинства:
WhiteSnake!!!

Недостатки:
-

Комментарий:
Как музыкант ценю качественные издания. Этот релиз снейков приятно удивил: звук глубокий, насыщенный звук, оформление гейтфолд добавляет эстетики. Приятно, что в треклисте есть кавер на "Day Tripper" — звучит отлично на виниле!
Источник: Яндекс Маркет
00.00.0000
Иришка

Достоинства:
Оформление, качество звука, доставка

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую!


Whitesnake - Trouble (0825646339440) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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