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Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 1
Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 2
Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 3
Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 4
Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 5
Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 6
Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 7
Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 8
Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 9
Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 10
Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Whitesnake: 1987
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 1
  • Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 2
  • Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 3
  • Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 4
  • Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 5
  • Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 6
  • Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 7
  • Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 8
  • Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 9
  • Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 10
  • Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152912
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция WHITESNAKE
filter_none Товар входит в коллекцию WHITESNAKE

Коллекция WHITESNAKE


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295785178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Whitesnake: 1987
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Still of the Night (2017 Remastered Version), Bad Boys (2017 Remastered Version), You're Gonna Break My Heart Again (2017 Remastered Version), Straight for the Heart (2017 Remastered Version), Here I Go Again 87 (2017 Remastered Version), Give Me All Your Love (2017 Remastered Version), Is This Love (2017 Remastered Version), Children of the Night (2017 Remastered Version), Crying in the Rain (2017 Remastered Version), Don't Turn Away (2017 Remastered Version), Still of the Night (2017 Remix), I
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка

Track List

2017 Remaster

A1Still Of The Night
A2Bad Boys
A3You're Gonna Break My Heart Again
A4Straight For The Heart
A5Here I Go Again 87
B1Give Me All Your Love
B2Is This Love
B3Children Of The Night
B4Crying In The Rain
B5Don't Turn Away

Bonus Material

C1Still Of The Night (2017 Remix)
C2Is This Love (2017 Remix)
C3Give Me All Your Love (2017 Remix)
C4Here I Go Again 87 (2017 Remix)
C5Looking For Love
D1Here I Go Again (Live)
D2Is This Love (Live)
D3Give Me All Your Love (Live)
D4Still of the Night (Live)

Отзывы о товаре Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка

26.12.2021
Михаил

Достоинства:
Отличное двойное издание,хорошего альбома.

Недостатки:
Мне не хватило высоких частот.

Комментарий:
Впервые услышав этот альбом в фильме ,,Воскресенье, половина седьмого,, в далёком 1988 году,сразу побежал в студию звукозаписи и полюбил его на всегда.И теперь он у меня в коллекции на виниле!
20.12.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
Шикарный да да 180 гр 2 LP !!! Теперь о звуке - в духе 80 !!! Уши радуются !!!! Надо отдать должное - толстый картон , отменная полиграфия. Один из лучших альбомов Давида..Этот шедевр нужно иметь в коллекции № nsk181354

Недостатки:
нет

Комментарий:
Это Whitesnake, но не те, какими мы их знали. Дэвид Ковердэйл отчислил своих старых приятелей из Snake и набрал новых, лицом более подходящих под критерии MTV, с которыми и записал мощный 1987. Набитый хитами под завязку – Here I Go Again, Is This Love, Crying In The Rain – он штурмом взял США (да и весь мир в придачу). Успеху альбома способствовало появление невозможно шикарной тогдашней жены Дэвида, Тони Китаен, в сопутствующих видеоклипах.



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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295785178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Whitesnake: 1987
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Still of the Night (2017 Remastered Version), Bad Boys (2017 Remastered Version), You're Gonna Break My Heart Again (2017 Remastered Version), Straight for the Heart (2017 Remastered Version), Here I Go Again 87 (2017 Remastered Version), Give Me All Your Love (2017 Remastered Version), Is This Love (2017 Remastered Version), Children of the Night (2017 Remastered Version), Crying in the Rain (2017 Remastered Version), Don't Turn Away (2017 Remastered Version), Still of the Night (2017 Remix), I
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

2017 Remaster

A1Still Of The Night
A2Bad Boys
A3You're Gonna Break My Heart Again
A4Straight For The Heart
A5Here I Go Again 87
B1Give Me All Your Love
B2Is This Love
B3Children Of The Night
B4Crying In The Rain
B5Don't Turn Away

Bonus Material

C1Still Of The Night (2017 Remix)
C2Is This Love (2017 Remix)
C3Give Me All Your Love (2017 Remix)
C4Here I Go Again 87 (2017 Remix)
C5Looking For Love
D1Here I Go Again (Live)
D2Is This Love (Live)
D3Give Me All Your Love (Live)
D4Still of the Night (Live)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.12.2021
Михаил

Достоинства:
Отличное двойное издание,хорошего альбома.

Недостатки:
Мне не хватило высоких частот.

Комментарий:
Впервые услышав этот альбом в фильме ,,Воскресенье, половина седьмого,, в далёком 1988 году,сразу побежал в студию звукозаписи и полюбил его на всегда.И теперь он у меня в коллекции на виниле!
20.12.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
Шикарный да да 180 гр 2 LP !!! Теперь о звуке - в духе 80 !!! Уши радуются !!!! Надо отдать должное - толстый картон , отменная полиграфия. Один из лучших альбомов Давида..Этот шедевр нужно иметь в коллекции № nsk181354

Недостатки:
нет

Комментарий:
Это Whitesnake, но не те, какими мы их знали. Дэвид Ковердэйл отчислил своих старых приятелей из Snake и набрал новых, лицом более подходящих под критерии MTV, с которыми и записал мощный 1987. Набитый хитами под завязку – Here I Go Again, Is This Love, Crying In The Rain – он штурмом взял США (да и весь мир в придачу). Успеху альбома способствовало появление невозможно шикарной тогдашней жены Дэвида, Тони Китаен, в сопутствующих видеоклипах.


Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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