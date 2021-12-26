Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Whitesnake: 1987
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб.
В наличии
Код товара: 152912
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5 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295785178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Whitesnake: 1987
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Still of the Night (2017 Remastered Version), Bad Boys (2017 Remastered Version), You're Gonna Break My Heart Again (2017 Remastered Version), Straight for the Heart (2017 Remastered Version), Here I Go Again 87 (2017 Remastered Version), Give Me All Your Love (2017 Remastered Version), Is This Love (2017 Remastered Version), Children of the Night (2017 Remastered Version), Crying in the Rain (2017 Remastered Version), Don't Turn Away (2017 Remastered Version), Still of the Night (2017 Remix), I
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка
Track List
2017 Remaster
|A1
|Still Of The Night
|A2
|Bad Boys
|A3
|You're Gonna Break My Heart Again
|A4
|Straight For The Heart
|A5
|Here I Go Again 87
|B1
|Give Me All Your Love
|B2
|Is This Love
|B3
|Children Of The Night
|B4
|Crying In The Rain
|B5
|Don't Turn Away
Bonus Material
|C1
|Still Of The Night (2017 Remix)
|C2
|Is This Love (2017 Remix)
|C3
|Give Me All Your Love (2017 Remix)
|C4
|Here I Go Again 87 (2017 Remix)
|C5
|Looking For Love
|D1
|Here I Go Again (Live)
|D2
|Is This Love (Live)
|D3
|Give Me All Your Love (Live)
|D4
|Still of the Night (Live)
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295785178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Whitesnake: 1987
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Still of the Night (2017 Remastered Version), Bad Boys (2017 Remastered Version), You're Gonna Break My Heart Again (2017 Remastered Version), Straight for the Heart (2017 Remastered Version), Here I Go Again 87 (2017 Remastered Version), Give Me All Your Love (2017 Remastered Version), Is This Love (2017 Remastered Version), Children of the Night (2017 Remastered Version), Crying in the Rain (2017 Remastered Version), Don't Turn Away (2017 Remastered Version), Still of the Night (2017 Remix), I
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
2017 Remaster
|A1
|Still Of The Night
|A2
|Bad Boys
|A3
|You're Gonna Break My Heart Again
|A4
|Straight For The Heart
|A5
|Here I Go Again 87
|B1
|Give Me All Your Love
|B2
|Is This Love
|B3
|Children Of The Night
|B4
|Crying In The Rain
|B5
|Don't Turn Away
Bonus Material
|C1
|Still Of The Night (2017 Remix)
|C2
|Is This Love (2017 Remix)
|C3
|Give Me All Your Love (2017 Remix)
|C4
|Here I Go Again 87 (2017 Remix)
|C5
|Looking For Love
|D1
|Here I Go Again (Live)
|D2
|Is This Love (Live)
|D3
|Give Me All Your Love (Live)
|D4
|Still of the Night (Live)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличное двойное издание,хорошего альбома.
Недостатки:
Мне не хватило высоких частот.
Комментарий:
Впервые услышав этот альбом в фильме ,,Воскресенье, половина седьмого,, в далёком 1988 году,сразу побежал в студию звукозаписи и полюбил его на всегда.И теперь он у меня в коллекции на виниле!
Достоинства:
Шикарный да да 180 гр 2 LP !!! Теперь о звуке - в духе 80 !!! Уши радуются !!!! Надо отдать должное - толстый картон , отменная полиграфия. Один из лучших альбомов Давида..Этот шедевр нужно иметь в коллекции № nsk181354
Недостатки:
нет
Комментарий:
Это Whitesnake, но не те, какими мы их знали. Дэвид Ковердэйл отчислил своих старых приятелей из Snake и набрал новых, лицом более подходящих под критерии MTV, с которыми и записал мощный 1987. Набитый хитами под завязку – Here I Go Again, Is This Love, Crying In The Rain – он штурмом взял США (да и весь мир в придачу). Успеху альбома способствовало появление невозможно шикарной тогдашней жены Дэвида, Тони Китаен, в сопутствующих видеоклипах.
Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Whitesnake - Whitesnake: 1987 (30th-Anniversary-Deluxe-Edition) (0190295785178) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличное двойное издание,хорошего альбома.
Недостатки:
Мне не хватило высоких частот.
Комментарий:
Впервые услышав этот альбом в фильме ,,Воскресенье, половина седьмого,, в далёком 1988 году,сразу побежал в студию звукозаписи и полюбил его на всегда.И теперь он у меня в коллекции на виниле!
Достоинства:
Шикарный да да 180 гр 2 LP !!! Теперь о звуке - в духе 80 !!! Уши радуются !!!! Надо отдать должное - толстый картон , отменная полиграфия. Один из лучших альбомов Давида..Этот шедевр нужно иметь в коллекции № nsk181354
Недостатки:
нет
Комментарий:
Это Whitesnake, но не те, какими мы их знали. Дэвид Ковердэйл отчислил своих старых приятелей из Snake и набрал новых, лицом более подходящих под критерии MTV, с которыми и записал мощный 1987. Набитый хитами под завязку – Here I Go Again, Is This Love, Crying In The Rain – он штурмом взял США (да и весь мир в придачу). Успеху альбома способствовало появление невозможно шикарной тогдашней жены Дэвида, Тони Китаен, в сопутствующих видеоклипах.