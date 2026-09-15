David Bowie - Diamond Dogs (50th Anniversary) (Half Speed) (5054197816437) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
DIAMOND DOGS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 667135
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4 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197816437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
DIAMOND DOGS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Future Legend, Diamond Dogs, Sweet Thing, Candidate, Sweet Thing (Reprise), Rebel Rebel, Rock n Roll with Me, We Are the Dead, 30926, Big Brother, Chant of the Ever Circling Skeletal Family
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Bowie - Diamond Dogs (50th Anniversary) (Half Speed) (5054197816437) виниловая пластинка
Переиздание к 50-летию Diamond Dogs — восьмого студийного альбома Дэвида Боуи выпущенного первоначально 24 мая 1974 года. Лимитированное издание на виниле 180 г, half-speed master.. Этот концептуальный альбом во многом вдохновлен знаменитым романом Оруэлла 1984, он является одним из ключевых в карьере Дэвида. Эта пластинка отражает его видение пост-апокалиптического общества. В музыкальном плане это был последний альбом Боуи в жанре глэм-рока хотя на некоторые песни оказали влияние фанк и соул которые Боуи использовал в своем следующем альбоме Young Americans (1975). Первый сингл с альбома Rebel Rebel достиг 5-го места в Великобритании, а сам альбом достиг 1-го места в Великобритании и 5-го места в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197816437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
DIAMOND DOGS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Future Legend, Diamond Dogs, Sweet Thing, Candidate, Sweet Thing (Reprise), Rebel Rebel, Rock n Roll with Me, We Are the Dead, 30926, Big Brother, Chant of the Ever Circling Skeletal Family
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Переиздание к 50-летию Diamond Dogs — восьмого студийного альбома Дэвида Боуи выпущенного первоначально 24 мая 1974 года. Лимитированное издание на виниле 180 г, half-speed master.. Этот концептуальный альбом во многом вдохновлен знаменитым романом Оруэлла 1984, он является одним из ключевых в карьере Дэвида. Эта пластинка отражает его видение пост-апокалиптического общества. В музыкальном плане это был последний альбом Боуи в жанре глэм-рока хотя на некоторые песни оказали влияние фанк и соул которые Боуи использовал в своем следующем альбоме Young Americans (1975). Первый сингл с альбома Rebel Rebel достиг 5-го места в Великобритании, а сам альбом достиг 1-го места в Великобритании и 5-го места в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Купить David Bowie - Diamond Dogs (50th Anniversary) (Half Speed) (5054197816437) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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