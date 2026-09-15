David Bowie - Pinups (Half Speed) (5054197409950) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара David Bowie - Pinups (Half Speed) (5054197409950) виниловая пластинка
Виниловая пластинка David Bowie / Pinups (1LP) - это настоящая жемчужина в мире рок-музыки. Одноименный альбом Дэвида Боуи Pinups является уникальным трибьютом легендарным группам и музыкантам, которых он уважал и которые оказали влияние на его творчество. Купить виниловую пластинку David Bowie / Pinups (1LP) - это возможность стать обладателем настоящей рок-классики и насладиться уникальным звучанием этого альбома. Он представляет собой смесь энергичных рок-версий песен знаменитых коллег Боуи, создавая неповторимую мелодическую палитру. Эта виниловая пластинка в оформлении David Bowie / Pinups выполнена в стильном дизайне, который отражает атмосферу и эстетику того времени. Она станет отличным приобретением как для коллекционеров, так и для всех ценителей музыки винила.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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