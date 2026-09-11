Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка
Рассказывая о звучании нового альбома, Эми заметила: «Я хочу, чтобы этот альбом показывал нас со всех наших сторон. В этом альбоме есть вещи в звучании 90-х, такой альтернативный гранж, что лично мне очень близко; есть более драматические вещи как будто из фильмов, есть более агрессивные работы. Но если говорить с точки зрения звучания, это довольно тяжелый альбом, и он по-приятному тяжелый. Это рок-запись, который показывает нас в лучшей форме». Основанная в середине 1990-х и отмеченная двумя премиями «Грэмми» группа Evanescence оказала невероятное влияние на мировую культуре — а также существенно изменила общественное восприятие женщин в рок-музыке. Fallen — дебютный альбом коллектива, выпущенный в 2003-м году — заложил основу будущего успеха группы: эта пластинка провела 43 недели в Топ-10 чарта Billboard, была продана тиражом в 17 миллионов экземпляров по всему миру и была сертифицирована в качестве семикратного платинового альбома в США. Дебютный сингл и глобальный хит "Bring Me to Life" добрался до #5 строчки чарта Billboard Hot 100 и стал первым для группы синглом #1 Великобритании. Не менее популярная "My Immortal" добралась до #7 места в США и Великобритании. Если же говорить в общем, Fallen — один из всего лишь 8 альбомов в истории чарта Billboard, который провел как минимум год в Топ-50; всего же Fallen провел 104 недели в Billboard 200 и занял #32 строчку в списке лучших альбомов в истории по версии Billboard 200.
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