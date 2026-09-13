Lake & Palmer Emerson - Brain Salad Surgery (4099964118551) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Brain Salad Surgery
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715639
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964118551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Brain Salad Surgery
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jerusalem, Toccata, Still?You Turn Me On, Benny the Bouncer, Karn Evil 9: First Impression, Pt. 1, Karn Evil 9: First Impression, Pt. 2, Karn Evil 9: Second Impression, Karn Evil 9: Third Impression
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lake & Palmer Emerson - Brain Salad Surgery (4099964118551) виниловая пластинка
Альбом записывался с июня по сентябрь 1973 года в студиях Olympic и Advision и был сведён в октябре в студии AIR в Лондоне. Как и все предыдущие работы группы, он был спродюсирован Грегом Лейком. Brain Salad Surgery продолжил коммерческий успех группы, достигнув 2-го места в Великобритании и 11-го места в США и в конечном итоге получив золотые сертификаты в обеих странах.
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964118551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Brain Salad Surgery
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jerusalem, Toccata, Still?You Turn Me On, Benny the Bouncer, Karn Evil 9: First Impression, Pt. 1, Karn Evil 9: First Impression, Pt. 2, Karn Evil 9: Second Impression, Karn Evil 9: Third Impression
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Альбом записывался с июня по сентябрь 1973 года в студиях Olympic и Advision и был сведён в октябре в студии AIR в Лондоне. Как и все предыдущие работы группы, он был спродюсирован Грегом Лейком. Brain Salad Surgery продолжил коммерческий успех группы, достигнув 2-го места в Великобритании и 11-го места в США и в конечном итоге получив золотые сертификаты в обеих странах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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