Top.Mail.Ru
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 6
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 7
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 8
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 9
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 10
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 11
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 12
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 13
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 14
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 6
  • Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 7
  • Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 8
  • Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 9
  • Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 10
  • Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 11
  • Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 12
  • Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 13
  • Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 14
  • Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 
Начислим 159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500517
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка
4 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398787718]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка

Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398787718]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - стоимость товара 4380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...