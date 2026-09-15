Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб.
В наличии
Код товара: 500517
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 380 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398787718]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитНепара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитДжанго - Была Не Была (4657819848703) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитДжанго - Выше. Еще (4657819848697) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитIggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитCarla Bruni - Quelqu'Un M'a Dit (0602445175475) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитCalvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398787718]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка - стоимость товара 4380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Dream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (0194398787718) виниловая пластинка