The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
29.05.2020
Исполнитель
The Magnetic Fields
Альбом (сингл)
QUICKIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 387819
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597922080]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
29.05.2020
Исполнитель
The Magnetic Fields
Альбом (сингл)
QUICKIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Castles Of America
|0:35
|A2
|The Biggest Tits In History
|2:12
|A3
|The Day The Politicians Died
|1:58
|B1
|Castle Down A Dirt Road
|1:47
|B2
|Bathroom Quickie
|0:44
|B3
|My Stupid Boyfriend
|1:59
|C1
|Love Gone Wrong
|2:12
|C2
|Favorite Bar
|1:53
|C3
|Kill A Man A Week
|0:56
|D1
|Kraftwerk In A Blackout
|1:48
|D2
|When She Plays The Toy Piano
|2:05
|D3
|Death Pact (Let's Make A)
|0:17
|E1
|I've Got A Date With Jesus
|2:15
|E2
|Come, Life, Shaker Life!
|2:35
|F1
|(I Want To Join A) Biker Gang
|2:21
|F2
|Rock 'N' Roll Guy
|2:33
|G1
|You've Got A Friend In Beelzebub
|1:13
|G2
|Let's Get Drunk Again (And Get Divorced)
|1:13
|G3
|The Best Cup Of Coffee In Tennessee
|2:05
|H1
|When The Brat Upstairs Got A Drum Kit
|1:50
|H2
|The Price You Pay
|1:51
|H3
|The Boy In The Corner
|0:53
|I1
|Song Of The Ant
|0:41
|I2
|I Wish I Had Fangs And A Tail
|1:48
|I3
|Evil Rhythm
|1:45
|J1
|She Says Hello
|1:01
|J2
|The Little Robot Girl
|2:11
|J3
|I Wish I Were A Prostitute Again
|2:18
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597922080]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
29.05.2020
Исполнитель
The Magnetic Fields
Альбом (сингл)
QUICKIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Castles Of America
|0:35
|A2
|The Biggest Tits In History
|2:12
|A3
|The Day The Politicians Died
|1:58
|B1
|Castle Down A Dirt Road
|1:47
|B2
|Bathroom Quickie
|0:44
|B3
|My Stupid Boyfriend
|1:59
|C1
|Love Gone Wrong
|2:12
|C2
|Favorite Bar
|1:53
|C3
|Kill A Man A Week
|0:56
|D1
|Kraftwerk In A Blackout
|1:48
|D2
|When She Plays The Toy Piano
|2:05
|D3
|Death Pact (Let's Make A)
|0:17
|E1
|I've Got A Date With Jesus
|2:15
|E2
|Come, Life, Shaker Life!
|2:35
|F1
|(I Want To Join A) Biker Gang
|2:21
|F2
|Rock 'N' Roll Guy
|2:33
|G1
|You've Got A Friend In Beelzebub
|1:13
|G2
|Let's Get Drunk Again (And Get Divorced)
|1:13
|G3
|The Best Cup Of Coffee In Tennessee
|2:05
|H1
|When The Brat Upstairs Got A Drum Kit
|1:50
|H2
|The Price You Pay
|1:51
|H3
|The Boy In The Corner
|0:53
|I1
|Song Of The Ant
|0:41
|I2
|I Wish I Had Fangs And A Tail
|1:48
|I3
|Evil Rhythm
|1:45
|J1
|She Says Hello
|1:01
|J2
|The Little Robot Girl
|2:11
|J3
|I Wish I Were A Prostitute Again
|2:18
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4310 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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