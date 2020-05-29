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The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка

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The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 1
The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 2
The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 3
The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 4
The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 5
The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 6
The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 7
The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 8
The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 9
The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 10
The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 11
The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 12
The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 13
The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
29.05.2020
Исполнитель
The Magnetic Fields
Альбом (сингл)
QUICKIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 1
  • The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 2
  • The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 3
  • The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 4
  • The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 5
  • The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 6
  • The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 7
  • The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 8
  • The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 9
  • The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 10
  • The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 11
  • The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 12
  • The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 13
  • The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 145 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387819
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597922080]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
29.05.2020
Исполнитель
The Magnetic Fields
Альбом (сингл)
QUICKIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка

Track List

A1Castles Of America0:35
A2The Biggest Tits In History2:12
A3The Day The Politicians Died1:58
B1Castle Down A Dirt Road1:47
B2Bathroom Quickie0:44
B3My Stupid Boyfriend1:59
C1Love Gone Wrong2:12
C2Favorite Bar1:53
C3Kill A Man A Week0:56
D1Kraftwerk In A Blackout1:48
D2When She Plays The Toy Piano2:05
D3Death Pact (Let's Make A)0:17
E1I've Got A Date With Jesus2:15
E2Come, Life, Shaker Life!2:35
F1(I Want To Join A) Biker Gang2:21
F2Rock 'N' Roll Guy2:33
G1You've Got A Friend In Beelzebub1:13
G2Let's Get Drunk Again (And Get Divorced)1:13
G3The Best Cup Of Coffee In Tennessee2:05
H1When The Brat Upstairs Got A Drum Kit1:50
H2The Price You Pay1:51
H3The Boy In The Corner0:53
I1Song Of The Ant0:41
I2I Wish I Had Fangs And A Tail1:48
I3Evil Rhythm1:45
J1She Says Hello1:01
J2The Little Robot Girl2:11
J3I Wish I Were A Prostitute Again2:18

Отзывы о товаре The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597922080]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
29.05.2020
Исполнитель
The Magnetic Fields
Альбом (сингл)
QUICKIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Castles Of America0:35
A2The Biggest Tits In History2:12
A3The Day The Politicians Died1:58
B1Castle Down A Dirt Road1:47
B2Bathroom Quickie0:44
B3My Stupid Boyfriend1:59
C1Love Gone Wrong2:12
C2Favorite Bar1:53
C3Kill A Man A Week0:56
D1Kraftwerk In A Blackout1:48
D2When She Plays The Toy Piano2:05
D3Death Pact (Let's Make A)0:17
E1I've Got A Date With Jesus2:15
E2Come, Life, Shaker Life!2:35
F1(I Want To Join A) Biker Gang2:21
F2Rock 'N' Roll Guy2:33
G1You've Got A Friend In Beelzebub1:13
G2Let's Get Drunk Again (And Get Divorced)1:13
G3The Best Cup Of Coffee In Tennessee2:05
H1When The Brat Upstairs Got A Drum Kit1:50
H2The Price You Pay1:51
H3The Boy In The Corner0:53
I1Song Of The Ant0:41
I2I Wish I Had Fangs And A Tail1:48
I3Evil Rhythm1:45
J1She Says Hello1:01
J2The Little Robot Girl2:11
J3I Wish I Were A Prostitute Again2:18
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4310 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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