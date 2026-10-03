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The Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings (coloured) (0093624890041) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings (coloured) (0093624890041) виниловая пластинка

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The Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings (coloured) (0093624890041) виниловая пластинка - фото 1
The Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings (coloured) (0093624890041) виниловая пластинка - фото 2
The Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings (coloured) (0093624890041) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Head And The Heart
Альбом (сингл)
Living Mirage: The Complete Recordings
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings (coloured) (0093624890041) виниловая пластинка - фото 1
  • The Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings (coloured) (0093624890041) виниловая пластинка - фото 2
  • The Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings (coloured) (0093624890041) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 145 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424429
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings (coloured) (0093624890041) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624890041]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Head And The Heart
Альбом (сингл)
Living Mirage: The Complete Recordings
Жанр
Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings (coloured) (0093624890041) виниловая пластинка

The Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings (coloured) (0093624890041) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings (coloured) (0093624890041) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624890041]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Head And The Heart
Альбом (сингл)
Living Mirage: The Complete Recordings
Жанр
Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
The Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings (coloured) (0093624890041) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings (coloured) (0093624890041) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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