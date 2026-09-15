The War On Drugs - I Don't Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка
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Описание товара The War On Drugs - I Don't Live Here Anymore (coloured) (0075678641275) виниловая пластинка
Новый альбом популярной американской инди-рок группы The War On Drugs.. The War On Drugs объявляют о своем первом студийном альбоме за четыре года I Don’t Live Here Anymore, который выйдет 29 октября на Atlantic Records, и о турне по Северной Америке и Европе в 2022 году. За последние 15 лет The War on Drugs неуклонно становились одними из величайших рок-н-ролльных представителей этого века, устраняя разрыв между андеграундом и мейнстримом, между приглушенным звуком и гимном, создавая записи, которые превращают разорванное прошлое в единое целое. единое и захватывающее настоящее. The War On Drugs никогда не делали этого так же хорошо, как с их пятым студийным альбомом I Don’t Live Here Anymore, необычным рок-альбомом об одном из самых распространенных, но пугающих процессов - устойчивости перед лицом отчаяния. Всего через месяц после того, как их пластинка A Deeper Understanding получила Грэмми 2018 за лучший рок-альбом, ядро состоящее из ??лидера группы Адама Грандусиэля, басиста Дэйва Хартли и мультиинструменталиста Энтони Ламарка уехали в северную часть штата Нью-Йорк, чтобы пробовать и записывать новые демо, работая вне предопределенных ролей, которые каждый участник играет в живом окружении. Эти сессии оказались очень продуктивными, на их основе были выпущены ранние версии некоторых из самых популярных песен с альбома I Don’t Live Here Anymore. Это было начало более чем дюжины сессионных одиссей, охватывающих три года и семь студий, включая некоторые из величайших звуковых мастерских рока, такие как Electric Lady в Нью-Йорке и Sound City в Лос-Анджелесе. Лидер группы Грандусиэль и проверенный сопродюсер и звукорежиссер Шон Эверетт потратили неисчислимые часы, разбирая каждую часть этих сессий и создавая песни. Одна из самых запоминающихся сессий произошла в мае 2019 года в Electro-Vox, когда весь состав группы - в сопровождении клавишника Робби Беннета, барабанщика Чарли Холла и саксофониста Джона Натчеза собрался для записи впечатляющей вступительной части альбома «Living Proof». Обычно Грандусиэль собирает записи The War On Drugs из стопки наложений, как своего рода рок-н-ролльный пазл. Но для «Living Proof» трек был создан в реальном времени, поскольку музыканты использовали свою химию как единое целое, чтобы вызвать некую импровизированную магию. Непосредственность исполнения соответствовала одной из самых личных песен, которые когда-либо писал Грандусиэль. Особое сочетание замысловатости и воображения The War On Drugs оживляет 10 песен I Don’t Live Here Anymore, подкрепляя чувства личной одиссеи Грандусиэля. Это выражение способности рок-н-ролла воплощать их собственный опыт в песни, которыми ои могут поделиться, и слова, которые направляют их взгляд на возможность того, что должно произойти.
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