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Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка

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Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка - фото 1
Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка - фото 2
Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка - фото 3
Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка - фото 4
Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка - фото 5
Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка - фото 6
Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Trash
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка - фото 1
  • Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка - фото 2
  • Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка - фото 3
  • Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка - фото 4
  • Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка - фото 5
  • Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка - фото 6
  • Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658765
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262003637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Trash
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Poison, Spark In The Dark, House Of Fire, Why Trust You, Only My Heart Talkin', Bed Of Nails, This Maniac's In Love With You, Trash, Hell Is Living Without You, I'm Your Gun
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка

"Trash" - восемнадцатый студийный и одиннадцатый сольный альбом Элиса Купера, вышедший в 1989 году. Переиздание 2017 года. Лимитированное издание на 180-ти граммовом аудиофильном виниле. Содержит вкладку. Включает в себя треки "Poison", "Bed Of Nails". Alice Cooper родился в Детройте в 1948 году. Стал первым из шок-рокеров, который значительно расширил сценическую деятельность рок-коллективов. С 1975 года начал сольную карьеру, и к сегодняшнему дню успел выпустить 19 студийных альбомов. 6 пластинок получили платиновый статус, а 2 – золотой. Лучшим альбомом считается "Billion Dollar Babies", вышедший в 1973 году и занявший первое место в британском и американском чартах. Журнал Ролинг Стоун назвал Купера "самым любимым хэви-метал артистом всего мира".

Отзывы о товаре Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262003637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Trash
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Poison, Spark In The Dark, House Of Fire, Why Trust You, Only My Heart Talkin', Bed Of Nails, This Maniac's In Love With You, Trash, Hell Is Living Without You, I'm Your Gun
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"Trash" - восемнадцатый студийный и одиннадцатый сольный альбом Элиса Купера, вышедший в 1989 году. Переиздание 2017 года. Лимитированное издание на 180-ти граммовом аудиофильном виниле. Содержит вкладку. Включает в себя треки "Poison", "Bed Of Nails". Alice Cooper родился в Детройте в 1948 году. Стал первым из шок-рокеров, который значительно расширил сценическую деятельность рок-коллективов. С 1975 года начал сольную карьеру, и к сегодняшнему дню успел выпустить 19 студийных альбомов. 6 пластинок получили платиновый статус, а 2 – золотой. Лучшим альбомом считается "Billion Dollar Babies", вышедший в 1973 году и занявший первое место в британском и американском чартах. Журнал Ролинг Стоун назвал Купера "самым любимым хэви-метал артистом всего мира".
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