Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
ONE BY ONE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98853
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FOO FIGHTERS
Коллекция FOO FIGHTERS
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитFoo Fighters, Echoes, Silence, Patience and Grace (0886971151619...
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитFoo Fighters, Foo Fighters (0886979832114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитFoo Fighters - In Your Honor (0886979832718) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитFoo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитFoo Fighters, The Colour and The Shape (0886979832213) виниловая...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитFoo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) вин...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в Сплит0194397883619, Foo Fighters, Medicine At Midnight виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитFoo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пласт...
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979832619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
ONE BY ONE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
All My Life, Low, Have It All, Times Like These, Disenchanted Lullaby, Tired Of You, Halo, Lonely As You, Overdrive, Burn Away, Come Back
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка
Track List
|A1
|All My Life
|4:23
|A2
|Low
|4:28
|A3
|Have It All
|4:57
|B1
|Times Like These
|4:26
|B2
|Disenchanted Lullaby
|4:33
|B3
|Tired Of You
|5:11
|C1
|Halo
|5:06
|C2
|Lonely As You
|4:37
|C3
|Overdrive
|4:30
|D1
|Burn Away
|4:58
|D2
|Come Back
|7:51
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитМумий Тролль - Слияние И Поглощение (Mtsp 0525) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитAnnie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитFranсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитPatti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитDeath In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитScorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитSchiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) винилов...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитOST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Sla...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMegadeth - Peace Sells...But Who's Buying? (0077771252617) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBlondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) винилова...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979832619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
ONE BY ONE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
All My Life, Low, Have It All, Times Like These, Disenchanted Lullaby, Tired Of You, Halo, Lonely As You, Overdrive, Burn Away, Come Back
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|All My Life
|4:23
|A2
|Low
|4:28
|A3
|Have It All
|4:57
|B1
|Times Like These
|4:26
|B2
|Disenchanted Lullaby
|4:33
|B3
|Tired Of You
|5:11
|C1
|Halo
|5:06
|C2
|Lonely As You
|4:37
|C3
|Overdrive
|4:30
|D1
|Burn Away
|4:58
|D2
|Come Back
|7:51
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка