Top.Mail.Ru
Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка - фото 1
Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка - фото 2
Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка - фото 3
Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка - фото 4
Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка - фото 5
Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка - фото 6
Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
ONE BY ONE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка - фото 1
  • Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка - фото 2
  • Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка - фото 3
  • Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка - фото 4
  • Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка - фото 5
  • Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка - фото 6
  • Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98853
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FOO FIGHTERS
filter_none Товар входит в коллекцию FOO FIGHTERS

Коллекция FOO FIGHTERS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979832619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
ONE BY ONE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
All My Life, Low, Have It All, Times Like These, Disenchanted Lullaby, Tired Of You, Halo, Lonely As You, Overdrive, Burn Away, Come Back
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка

Track List

A1All My Life4:23
A2Low4:28
A3Have It All4:57
B1Times Like These4:26
B2Disenchanted Lullaby4:33
B3Tired Of You5:11
C1Halo5:06
C2Lonely As You4:37
C3Overdrive4:30
D1Burn Away4:58
D2Come Back7:51

Отзывы о товаре Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979832619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.1905
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
ONE BY ONE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
All My Life, Low, Have It All, Times Like These, Disenchanted Lullaby, Tired Of You, Halo, Lonely As You, Overdrive, Burn Away, Come Back
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1All My Life4:23
A2Low4:28
A3Have It All4:57
B1Times Like These4:26
B2Disenchanted Lullaby4:33
B3Tired Of You5:11
C1Halo5:06
C2Lonely As You4:37
C3Overdrive4:30
D1Burn Away4:58
D2Come Back7:51
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...