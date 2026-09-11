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Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка

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Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 1
Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 2
Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 3
Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 4
Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 5
Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 6
Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 7
Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 8
Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 9
Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.07.1905
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
SKIN AND BONES
Жанр
Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 1
  • Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 2
  • Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 3
  • Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 4
  • Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 5
  • Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 6
  • Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 7
  • Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 8
  • Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 9
  • Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98854
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция FOO FIGHTERS
filter_none Товар входит в коллекцию FOO FIGHTERS

Коллекция FOO FIGHTERS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979832817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.07.1905
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
SKIN AND BONES
Жанр
Гранж
Трек-лист
Razor, Over And Out, Walking After You, Marigold, My Hero, Next Year, Another Round, Big Me, Cold Day In The Sun, Skin And Bones, February Stars, Times Like These, Friend Of A Friend, Best Of You, Everlong
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка

Track List

A1Razor
A2Over And Out
A3Walking After You
B1Marigold
B2My Hero
B3Next Year
B4Another Round
B5Big Me
C1Cold Day In The Sun
C2Skin And Bones
C3February Stars
C4Times Like These
D1Friend Of A Friend
D2Best Of You
D3Everlong

Отзывы о товаре Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979832817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.07.1905
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
SKIN AND BONES
Жанр
Гранж
Трек-лист
Razor, Over And Out, Walking After You, Marigold, My Hero, Next Year, Another Round, Big Me, Cold Day In The Sun, Skin And Bones, February Stars, Times Like These, Friend Of A Friend, Best Of You, Everlong
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Razor
A2Over And Out
A3Walking After You
B1Marigold
B2My Hero
B3Next Year
B4Another Round
B5Big Me
C1Cold Day In The Sun
C2Skin And Bones
C3February Stars
C4Times Like These
D1Friend Of A Friend
D2Best Of You
D3Everlong
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинка – стоимость товара 4150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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