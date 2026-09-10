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Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка

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Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка - фото 1
Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка - фото 2
Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка - фото 3
Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка - фото 4
Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка - фото 5
Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка - фото 6
Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Bob Marley, The Wailers
Альбом (сингл)
A Legend
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424482
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060143491467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Bob Marley, The Wailers
Альбом (сингл)
A Legend
Жанр
Регги
Трек-лист
Sun Is Shining, Lively Up Yourself, There She Goes, Try Me, Keep On Moving, How Many Times, Trench Town Rock, Soul Shakedown, Don't Rock My Boat, Caution, Reaction, 400 Years, Soul Rebel, Stop That Train, Mellow Mood, Duppy Conqueror, Small Axe, Cheer Up, Fussing And Fighting, Hammer, Put It On, Touch Me, Stand Alone, Chances Are
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка

До того, как Боб Марли вышел на сцену, многие в Британии отнеслись к регги как к проходному материалу с одним хитом или к танцевальной музыке скинхедов. Теперь он признан влиятельным стилем, который не только был продан миллионными тиражами по всему миру, но и оказал большое влияние на мейнстрим. Но лишь немногие из его фанатов понимают, на сколько продолжительной на самом деле была карьера этого человека: хотя он умер в возрасте 36 лет в 1981 году, он работал в студии с 1962 года. Эта коллекция может лишь слегка коснуться поверхности гения Боба Марли. Но если у вас есть «Legend», вместе вы сможете получить более полную картину.



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060143491467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Bob Marley, The Wailers
Альбом (сингл)
A Legend
Жанр
Регги
Трек-лист
Sun Is Shining, Lively Up Yourself, There She Goes, Try Me, Keep On Moving, How Many Times, Trench Town Rock, Soul Shakedown, Don't Rock My Boat, Caution, Reaction, 400 Years, Soul Rebel, Stop That Train, Mellow Mood, Duppy Conqueror, Small Axe, Cheer Up, Fussing And Fighting, Hammer, Put It On, Touch Me, Stand Alone, Chances Are
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
До того, как Боб Марли вышел на сцену, многие в Британии отнеслись к регги как к проходному материалу с одним хитом или к танцевальной музыке скинхедов. Теперь он признан влиятельным стилем, который не только был продан миллионными тиражами по всему миру, но и оказал большое влияние на мейнстрим. Но лишь немногие из его фанатов понимают, на сколько продолжительной на самом деле была карьера этого человека: хотя он умер в возрасте 36 лет в 1981 году, он работал в студии с 1962 года. Эта коллекция может лишь слегка коснуться поверхности гения Боба Марли. Но если у вас есть «Legend», вместе вы сможете получить более полную картину.


Теги товара: Регги
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Отзывы


Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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