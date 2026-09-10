Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) виниловая пластинка
До того, как Боб Марли вышел на сцену, многие в Британии отнеслись к регги как к проходному материалу с одним хитом или к танцевальной музыке скинхедов. Теперь он признан влиятельным стилем, который не только был продан миллионными тиражами по всему миру, но и оказал большое влияние на мейнстрим. Но лишь немногие из его фанатов понимают, на сколько продолжительной на самом деле была карьера этого человека: хотя он умер в возрасте 36 лет в 1981 году, он работал в студии с 1962 года. Эта коллекция может лишь слегка коснуться поверхности гения Боба Марли. Но если у вас есть «Legend», вместе вы сможете получить более полную картину.
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Теги товара: Регги
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
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