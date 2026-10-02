Top.Mail.Ru
Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - фото 1
Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - фото 2
Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - фото 3
Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - фото 4
Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - фото 5
Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - фото 6
Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - фото 7
Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Permanent Vacation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - фото 1
  • Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - фото 2
  • Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - фото 3
  • Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - фото 4
  • Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - фото 5
  • Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - фото 6
  • Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - фото 7
  • Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401580
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка
4 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Aerosmith
filter_none Товар входит в коллекцию Aerosmith

Коллекция Aerosmith


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547954374]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Permanent Vacation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Heart's Done Time, Magic Touch, Rag Doll, Simoriah, Dude Looks Like A Lady, St. John, Hangman Jury, Girl Keeps Coming Apart, Angel, Permanent Vacation, I'm Down, The Movie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heart's Done Time, Magic Touch, Rag Doll, Simoriah, Dude Looks Like A Lady, St. John, Hangman Jury, Girl Keeps Coming Apart, Angel, Permanent Vacation, I'm Down, The Movie

Отзывы о товаре Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547954374]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Permanent Vacation
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Heart's Done Time, Magic Touch, Rag Doll, Simoriah, Dude Looks Like A Lady, St. John, Hangman Jury, Girl Keeps Coming Apart, Angel, Permanent Vacation, I'm Down, The Movie
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heart's Done Time, Magic Touch, Rag Doll, Simoriah, Dude Looks Like A Lady, St. John, Hangman Jury, Girl Keeps Coming Apart, Angel, Permanent Vacation, I'm Down, The Movie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластинка - стоимость товара 4770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...