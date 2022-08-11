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Kovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка Kovacs, Cheap Smell, Limited
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185121
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция KOVACS
filter_none Товар входит в коллекцию KOVACS

Коллекция KOVACS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка

Track List

A1Priceless
A2Adickted
A3It's The Weekend
A4Freakshow
B1Mama & Papa
B2I Better Run
B3Cheap Smell
B4Oblivion
C1Midnight Medicine
C2Play Me
C3Love Song
C4Black Spider
D1Foolish
D2Skyscraping
D3Final Song

Отзывы о товаре Kovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка

11.08.2022
Александр

Достоинства:
Альбом на двух красных винилах.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Очень прекрасное издание. Качество самих пластинок на высоте! Звук тоже очень порадовал. Детальный, чистый прозрачный. Вобщем слушать одно удовольствие! Рекомендую к приобретению!



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Priceless
A2Adickted
A3It's The Weekend
A4Freakshow
B1Mama & Papa
B2I Better Run
B3Cheap Smell
B4Oblivion
C1Midnight Medicine
C2Play Me
C3Love Song
C4Black Spider
D1Foolish
D2Skyscraping
D3Final Song
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.08.2022
Александр

Достоинства:
Альбом на двух красных винилах.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Очень прекрасное издание. Качество самих пластинок на высоте! Звук тоже очень порадовал. Детальный, чистый прозрачный. Вобщем слушать одно удовольствие! Рекомендую к приобретению!


Kovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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