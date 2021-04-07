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Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 1
Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 2
Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 3
Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 4
Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 5
Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 6
Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 7
Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 8
Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 9
Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.09.2018
Исполнитель
Kovacs
Альбом (сингл)
CHEAP SMELL
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 1
  • Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 2
  • Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 3
  • Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 4
  • Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 5
  • Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 6
  • Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 7
  • Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 8
  • Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 9
  • Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184937
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция KOVACS
filter_none Товар входит в коллекцию KOVACS

Коллекция KOVACS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197007491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.09.2018
Исполнитель
Kovacs
Альбом (сингл)
CHEAP SMELL
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка

Track List

A1Priceless
A2Adickted
A3It's The Weekend
A4Freakshow
B1Mama & Papa
B2I Better Run
B3Cheap Smell
B4Oblivion
C1Midnight Medicine
C2Play Me
C3Love Song
C4Black Spider
D1Foolish
D2Skyscraping
D3Final Song

Отзывы о товаре Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка

07.04.2021
Юля

Достоинства:
Покупала другой альбом этой певицы, только на котофото нашла ее, очень рада, да ещё и по отличной цене

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Довольна оперативностью доставки)



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197007491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.09.2018
Исполнитель
Kovacs
Альбом (сингл)
CHEAP SMELL
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Priceless
A2Adickted
A3It's The Weekend
A4Freakshow
B1Mama & Papa
B2I Better Run
B3Cheap Smell
B4Oblivion
C1Midnight Medicine
C2Play Me
C3Love Song
C4Black Spider
D1Foolish
D2Skyscraping
D3Final Song
Самовывоз
Доставка
Отзывы
07.04.2021
Юля

Достоинства:
Покупала другой альбом этой певицы, только на котофото нашла ее, очень рада, да ещё и по отличной цене

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Довольна оперативностью доставки)


Kovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4310 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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