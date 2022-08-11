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OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка

1 Отзывы
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OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 1
OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 2
OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 3
OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 4
OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 5
OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 6
OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 7
OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 8
OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 9
OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387948
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка

Track List

A1Roy Head, The Traits – Treat Her Right
A2The Bob Seger System – Ramblin' Gamblin' Man
A3No Artist – Boss Radio
A4Deep Purple – Hush
A5No Artist – Mug Root Beer Advertisement
A6The Village Callers – Hector
A7Buchanan Brothers (2) – Son Of A Lovin' Man
A8Chad & Jeremy – Paxton Quigley's Had The Course
B1No Artist – Tanya's Tanning Butter Advertisement
B2Paul Revere & The Raiders – Good Thing
B3Paul Revere & The Raiders – Hungry
B4Box Tops – Choo Choo Train
B5Mitch Ryder & The Detroit Wheels – Jenny Take A Ride
B6Deep Purple – Kentucky Woman
B7Buffy Sainte-Marie – The Circle Game
C1No Artist – Boss Radio
C2Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson
C3No Artist – Numero Uno Advertisement
C4Los Bravos – Bring A Little Lovin’
C5No Artist – Suddenly / Heaven Sent Advertisement
C6No Artist – Vagabond High School Reunion
C7No Artist – KHJ Los Angeles Weather Report
C8No Artist – The Illustrated Man Advertisement / Ready For Action
C9Dee Clark – Hey Little Girl
C10No Artist – Summer Blonde Advertisement
C11Neil Diamond – Brother Love’s Traveling Salvation Show
D1Robert Corff – Don’t Chase Me Around
D2Paul Revere & The Raiders – Mr. Sun, Mr. Moon
D3Jos? Feliciano – California Dreamin’
D4I Cantori Moderni di Alessandroni – Dynamite Jim (English Version)
D5Vanilla Fudge – You Keep Me Hangin’ On (Quentin Tarantino Edit)
D6Maurice Jarre – Miss Lilly Langtry
D7No Artist – KHJ Batman Promotion

Отзывы о товаре OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка

11.08.2022
Андрей

Достоинства:
Великолепное издание, качественно

Недостатки:
не обнаружено



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Roy Head, The Traits – Treat Her Right
A2The Bob Seger System – Ramblin' Gamblin' Man
A3No Artist – Boss Radio
A4Deep Purple – Hush
A5No Artist – Mug Root Beer Advertisement
A6The Village Callers – Hector
A7Buchanan Brothers (2) – Son Of A Lovin' Man
A8Chad & Jeremy – Paxton Quigley's Had The Course
B1No Artist – Tanya's Tanning Butter Advertisement
B2Paul Revere & The Raiders – Good Thing
B3Paul Revere & The Raiders – Hungry
B4Box Tops – Choo Choo Train
B5Mitch Ryder & The Detroit Wheels – Jenny Take A Ride
B6Deep Purple – Kentucky Woman
B7Buffy Sainte-Marie – The Circle Game
C1No Artist – Boss Radio
C2Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson
C3No Artist – Numero Uno Advertisement
C4Los Bravos – Bring A Little Lovin’
C5No Artist – Suddenly / Heaven Sent Advertisement
C6No Artist – Vagabond High School Reunion
C7No Artist – KHJ Los Angeles Weather Report
C8No Artist – The Illustrated Man Advertisement / Ready For Action
C9Dee Clark – Hey Little Girl
C10No Artist – Summer Blonde Advertisement
C11Neil Diamond – Brother Love’s Traveling Salvation Show
D1Robert Corff – Don’t Chase Me Around
D2Paul Revere & The Raiders – Mr. Sun, Mr. Moon
D3Jos? Feliciano – California Dreamin’
D4I Cantori Moderni di Alessandroni – Dynamite Jim (English Version)
D5Vanilla Fudge – You Keep Me Hangin’ On (Quentin Tarantino Edit)
D6Maurice Jarre – Miss Lilly Langtry
D7No Artist – KHJ Batman Promotion
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.08.2022
Андрей

Достоинства:
Великолепное издание, качественно

Недостатки:
не обнаружено


OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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