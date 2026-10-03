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Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка

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Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - фото 1
Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - фото 2
Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - фото 3
Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - фото 4
Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - фото 5
Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - фото 6
Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - фото 7
Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
DEATH ON THE ROAD
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - фото 3
  • Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - фото 4
  • Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - фото 5
  • Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - фото 6
  • Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - фото 7
  • Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98970
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция IRON MAIDEN
filter_none Товар входит в коллекцию IRON MAIDEN

Коллекция IRON MAIDEN


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295836443]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
DEATH ON THE ROAD
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wildest Dreams, Wrathchild, Can I Play With Madness, The Trooper, Dance Of Death, Rainmaker, Brave New World, Paschendale, Lord Of The Flies, No More Lies, Hallowed By Thy Name, Fear Of The Dark, Iron Maiden, Journey Man, The Number Of The Beast, Run To The Hills
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка

Track List

A1Wildest Dreams4:51
A2Wrathchild2:59
A3Can I Play With Madness3:31
A4The Trooper4:11
A5Dance Of Death9:34
B1Rainmaker4:11
B2Brave New World6:09
B3Paschendale10:17
B4Lord Of The Flies5:04
C1No More Lies8:06
C2Hallowed Be Thy Name7:40
C3Fear Of The Dark7:38
D1Iron Maiden5:09
D2Journeyman7:02
D3The Number Of The Beast4:57
D4Run To The Hills4:23



Теги товара: Iron Maiden

Отзывы о товаре Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295836443]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
DEATH ON THE ROAD
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wildest Dreams, Wrathchild, Can I Play With Madness, The Trooper, Dance Of Death, Rainmaker, Brave New World, Paschendale, Lord Of The Flies, No More Lies, Hallowed By Thy Name, Fear Of The Dark, Iron Maiden, Journey Man, The Number Of The Beast, Run To The Hills
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Wildest Dreams4:51
A2Wrathchild2:59
A3Can I Play With Madness3:31
A4The Trooper4:11
A5Dance Of Death9:34
B1Rainmaker4:11
B2Brave New World6:09
B3Paschendale10:17
B4Lord Of The Flies5:04
C1No More Lies8:06
C2Hallowed Be Thy Name7:40
C3Fear Of The Dark7:38
D1Iron Maiden5:09
D2Journeyman7:02
D3The Number Of The Beast4:57
D4Run To The Hills4:23


Теги товара: Iron Maiden
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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