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Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 1
Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 2
Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 3
Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 4
Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 5
Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 6
Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 7
Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 8
Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 9
Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
NO PRAYER FOR THE DYING
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 3
  • Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 4
  • Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 5
  • Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 6
  • Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 7
  • Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 8
  • Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 9
  • Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 142606
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция IRON MAIDEN
filter_none Товар входит в коллекцию IRON MAIDEN

Коллекция IRON MAIDEN


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295852351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
NO PRAYER FOR THE DYING
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Tailgunner, Holy Smoke, No Prayer For The Dying, Public Enema Number One, Fates Warning, The Assassin, Run Silent Run Deep, Hooks In You, Bring Your Daughter To The Slaughter, Mother Russia
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка

Track List

A1Tailgunner
A2Holy Smoke
A3No Prayer For The Dying
A4Public Enema Number One
A5Fates Warning
B1The Assassin
B2Run Silent Run Deep
B3Hooks In You
B4Bring Your Daughter...To The Slaughter
B5Mother Russia



Теги товара: Iron Maiden

Отзывы о товаре Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Мелконян Константин

Достоинства:


Комментарий:
отличный винил, новый в заводской пленке, упаковка при доставке надежная, все дошло в целости. в коллекцию!
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка новая, хорошо упакованная. Альбом здоровский! Рекомендую.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295852351]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
NO PRAYER FOR THE DYING
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Tailgunner, Holy Smoke, No Prayer For The Dying, Public Enema Number One, Fates Warning, The Assassin, Run Silent Run Deep, Hooks In You, Bring Your Daughter To The Slaughter, Mother Russia
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Tailgunner
A2Holy Smoke
A3No Prayer For The Dying
A4Public Enema Number One
A5Fates Warning
B1The Assassin
B2Run Silent Run Deep
B3Hooks In You
B4Bring Your Daughter...To The Slaughter
B5Mother Russia


Теги товара: Iron Maiden
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Мелконян Константин

Достоинства:


Комментарий:
отличный винил, новый в заводской пленке, упаковка при доставке надежная, все дошло в целости. в коллекцию!
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка новая, хорошо упакованная. Альбом здоровский! Рекомендую.


Iron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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