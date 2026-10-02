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Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка

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Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 1
Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 2
Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 3
Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 4
Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 5
Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 6
Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 7
Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 8
Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 9
Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 10
Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 11
Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 12
Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 13
Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 14
Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE FINAL FRONTIER
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 3
  • Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 4
  • Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 5
  • Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 6
  • Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 7
  • Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 8
  • Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 9
  • Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 10
  • Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 11
  • Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 12
  • Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 13
  • Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 14
  • Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 149970
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция IRON MAIDEN
filter_none Товар входит в коллекцию IRON MAIDEN

Коллекция IRON MAIDEN


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295851934]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE FINAL FRONTIER
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Satellite 15... The Final Frontier, El Dorado, Mother Of Mercy, Coming Home, The Alchemist, Isle Of Avalon, Starblind, The Talisman, The Man Who Would Be King, When The Wild Wind Blows
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка

Track List

A1Satellite 15... The Final Frontier8:40
A2El Dorado6:49
A3Mother Of Mercy5:20
B1Coming Home5:52
B2The Alchemist4:29
B3Isle Of Avalon9:06
C1Starblind7:48
C2The Talisman9:03
D1The Man Who Would Be King8:28
D2When The Wild Wind Blows10:59



Теги товара: Iron Maiden

Отзывы о товаре Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295851934]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE FINAL FRONTIER
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Satellite 15... The Final Frontier, El Dorado, Mother Of Mercy, Coming Home, The Alchemist, Isle Of Avalon, Starblind, The Talisman, The Man Who Would Be King, When The Wild Wind Blows
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Satellite 15... The Final Frontier8:40
A2El Dorado6:49
A3Mother Of Mercy5:20
B1Coming Home5:52
B2The Alchemist4:29
B3Isle Of Avalon9:06
C1Starblind7:48
C2The Talisman9:03
D1The Man Who Would Be King8:28
D2When The Wild Wind Blows10:59


Теги товара: Iron Maiden
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Iron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4430 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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