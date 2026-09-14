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Doja Cat - Scarlet 2 Claude (coloured) (0198028140119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Doja Cat - Scarlet 2 Claude (coloured) (0198028140119) виниловая пластинка

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Doja Cat - Scarlet 2 Claude (coloured) (0198028140119) виниловая пластинка - фото 1
Doja Cat - Scarlet 2 Claude (coloured) (0198028140119) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Doja Cat
Альбом (сингл)
Scarlet 2 Claude
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Doja Cat - Scarlet 2 Claude (coloured) (0198028140119) виниловая пластинка - фото 1
  • Doja Cat - Scarlet 2 Claude (coloured) (0198028140119) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726932
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028140119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Doja Cat
Альбом (сингл)
Scarlet 2 Claude
Жанр
Jazz
Трек-лист
ACKNOWLEDGE ME, DISRESPECTFUL, A$AP ROCKY, OKLOSER, Teezo Touchdown, PISS, HEADHIGH, Paint The Town Red, Demons, Wet Vagina, Fuck The Girls (FTG), Ouchies, 97, Gun, Go Off, Shutcho, Agora Hills, Can't Wait, Often, Love Life, Skull And Bones, Attention, Balut, WYM Freestyle
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doja Cat - Scarlet 2 Claude (coloured) (0198028140119) виниловая пластинка

Чтобы отпраздновать годовщину выхода признанного критиками альбома Scarlet (2023) американской хип-хоп певицы Doja Cat, уже готова его deluxe версия «Scarlet 2 CLAUDE» на цветном виниле!. В альбом вошли 24 трека, включая такие хиты, как «Attention», «Paint The Town Red», «Agora Hills», «OKLOSER» и другие. Хит-сингл «Paint The Town Red» три недели продержался на первом месте в чарте Billboard Hot 100; это была первая рэп-песня, занявшая первое место в чарте Hot 100 в прошлом году. Кроме того, песня четыре недели подряд занимала первое место в чарте Billboard Global 200. Кроме того, любимый трек фанатов Доджи Кэт «Agora Hills» занял первое место в Top 40 Radio в феврале 2024 года, став для нее восьмым номером один в этом формате. «Агора Хиллз» также заняла седьмое место в чарте Billboard Hot 100.

Отзывы о товаре Doja Cat - Scarlet 2 Claude (coloured) (0198028140119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028140119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Doja Cat
Альбом (сингл)
Scarlet 2 Claude
Жанр
Jazz
Трек-лист
ACKNOWLEDGE ME, DISRESPECTFUL, A$AP ROCKY, OKLOSER, Teezo Touchdown, PISS, HEADHIGH, Paint The Town Red, Demons, Wet Vagina, Fuck The Girls (FTG), Ouchies, 97, Gun, Go Off, Shutcho, Agora Hills, Can't Wait, Often, Love Life, Skull And Bones, Attention, Balut, WYM Freestyle
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Чтобы отпраздновать годовщину выхода признанного критиками альбома Scarlet (2023) американской хип-хоп певицы Doja Cat, уже готова его deluxe версия «Scarlet 2 CLAUDE» на цветном виниле!. В альбом вошли 24 трека, включая такие хиты, как «Attention», «Paint The Town Red», «Agora Hills», «OKLOSER» и другие. Хит-сингл «Paint The Town Red» три недели продержался на первом месте в чарте Billboard Hot 100; это была первая рэп-песня, занявшая первое место в чарте Hot 100 в прошлом году. Кроме того, песня четыре недели подряд занимала первое место в чарте Billboard Global 200. Кроме того, любимый трек фанатов Доджи Кэт «Agora Hills» занял первое место в Top 40 Radio в феврале 2024 года, став для нее восьмым номером один в этом формате. «Агора Хиллз» также заняла седьмое место в чарте Billboard Hot 100.
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