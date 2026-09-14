Doja Cat - Scarlet 2 Claude (coloured) (0198028140119) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Doja Cat - Scarlet 2 Claude (coloured) (0198028140119) виниловая пластинка
Чтобы отпраздновать годовщину выхода признанного критиками альбома Scarlet (2023) американской хип-хоп певицы Doja Cat, уже готова его deluxe версия «Scarlet 2 CLAUDE» на цветном виниле!. В альбом вошли 24 трека, включая такие хиты, как «Attention», «Paint The Town Red», «Agora Hills», «OKLOSER» и другие. Хит-сингл «Paint The Town Red» три недели продержался на первом месте в чарте Billboard Hot 100; это была первая рэп-песня, занявшая первое место в чарте Hot 100 в прошлом году. Кроме того, песня четыре недели подряд занимала первое место в чарте Billboard Global 200. Кроме того, любимый трек фанатов Доджи Кэт «Agora Hills» занял первое место в Top 40 Radio в феврале 2024 года, став для нее восьмым номером один в этом формате. «Агора Хиллз» также заняла седьмое место в чарте Billboard Hot 100.
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