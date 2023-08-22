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Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 1
Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 2
Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 3
Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 4
Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 5
Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 6
Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 7
Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 8
Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 9
Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 10
Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 11
Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 12
Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
VIRTUAL XI
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 3
  • Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 4
  • Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 5
  • Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 6
  • Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 7
  • Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 8
  • Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 9
  • Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 10
  • Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 11
  • Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 12
  • Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 142608
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция IRON MAIDEN
filter_none Товар входит в коллекцию IRON MAIDEN

Коллекция IRON MAIDEN


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295851996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
VIRTUAL XI
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка

Track List

A1Futureal3:00
A2The Angel And The Gambler9:51
B1Lightning Strikes Twice4:49
B2The Clansman9:06
C1When Two Worlds Collide6:13
C2The Educated Fool6:46
D1Don't Look To The Eyes Of A Stranger8:11
D2Como Estais Amigos5:26



Теги товара: Iron Maiden

Отзывы о товаре Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
22.08.2023
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
Один из самых непонятых альбомов Iron Maiden. После выхода Senjutsu, когда оголились его корни, интерес к двум альбомам эпохи Блейза Бэйли значительно возрос. Их распробовали, расслушали, разгадали. Virtual XI не исключение. Прекрасный альбом со своей неповторимой атмосферой. Он должен был появиться, чтобы дать впоследствии жизнь Brave New World и упомянутому Senjutsu. С удовольствием послушаю его теперь на виниле.



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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295851996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
VIRTUAL XI
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Futureal3:00
A2The Angel And The Gambler9:51
B1Lightning Strikes Twice4:49
B2The Clansman9:06
C1When Two Worlds Collide6:13
C2The Educated Fool6:46
D1Don't Look To The Eyes Of A Stranger8:11
D2Como Estais Amigos5:26


Теги товара: Iron Maiden
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2023
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
Один из самых непонятых альбомов Iron Maiden. После выхода Senjutsu, когда оголились его корни, интерес к двум альбомам эпохи Блейза Бэйли значительно возрос. Их распробовали, расслушали, разгадали. Virtual XI не исключение. Прекрасный альбом со своей неповторимой атмосферой. Он должен был появиться, чтобы дать впоследствии жизнь Brave New World и упомянутому Senjutsu. С удовольствием послушаю его теперь на виниле.


Iron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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