Top.Mail.Ru
Владимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия (Cream Marble, Limited) (4680068803551) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Владимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия (Cream Marble, Limited) (4680068803551) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Владимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия (Cream Marble, Limited) (4680068803551) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия (Cream Marble, Limited) (4680068803551) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия (Cream Marble, Limited) (4680068803551) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Музыка Кино \ Дашкевич В.
Альбом (сингл)
Шерлок Холмс И Доктор Ватсон. Полная Версия
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия (Cream Marble, Limited) (4680068803551) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия (Cream Marble, Limited) (4680068803551) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия (Cream Marble, Limited) (4680068803551) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718402
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Владимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия (Cream Marble, Limited) (4680068803551) виниловая пластинка
4 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Музыка Кино \ Дашкевич В.
Альбом (сингл)
Шерлок Холмс И Доктор Ватсон. Полная Версия
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Увертюра, У Камина, Тема Зла, Сокровища Агры, Погоня На Катере, Скрипка Холмса, Легенда Баскервилей, Лора Лайенс, Сэр Генри, Вальс Берилл, Собака Баскервилей, Погоня, Берилл, Апофеоз, Предчувствие, Схватка, Прощание, Траурный Марш, Воспоминания О Холмсе, Встреча Холмса И Ватсона, ХХ Век, Война, Вальс Ирен, Прощание С Домом, Финал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия (Cream Marble, Limited) (4680068803551) виниловая пластинка

Заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии СССР, композитор Владимир Дашкевич. "Музыка к сериалу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» была написана мной без всяких усилий. Просто режиссер и мой Друг Игорь Масленников во время съемок постоянно звонил мне из Ленинграда в Москву и напоминал, что пора писать музыку. Когда он позвонил в третий раз, то, чтобы не сердить его, я взял телефон на длинном шнуре, поставил его поближе к роялю и заиграл первое, что пришло мне в голову. Так появилась знаменитая увертюра к первому фильму из серии про Шерлока Холмса. Но, впрочем, когда Пикассо обвинили в том, что одну из своих картин он написал за 15 минут, он сказал «Я писал ее 15 минут и всю жизнь.» То же мог бы сказать и я, потому что с детства люблю рассказы Конан Доила, а эта музыка родилась во мне давно и просто ждала своего часа, чтобы зазвучать. Говорят, что это стилизация в английском стиле. Я же думаю, что это мечта о прекрасной романтической Англии, родившаяся в России." Владимир Дашкевич



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Владимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия (Cream Marble, Limited) (4680068803551) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Музыка Кино \ Дашкевич В.
Альбом (сингл)
Шерлок Холмс И Доктор Ватсон. Полная Версия
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Увертюра, У Камина, Тема Зла, Сокровища Агры, Погоня На Катере, Скрипка Холмса, Легенда Баскервилей, Лора Лайенс, Сэр Генри, Вальс Берилл, Собака Баскервилей, Погоня, Берилл, Апофеоз, Предчувствие, Схватка, Прощание, Траурный Марш, Воспоминания О Холмсе, Встреча Холмса И Ватсона, ХХ Век, Война, Вальс Ирен, Прощание С Домом, Финал
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии СССР, композитор Владимир Дашкевич. "Музыка к сериалу «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» была написана мной без всяких усилий. Просто режиссер и мой Друг Игорь Масленников во время съемок постоянно звонил мне из Ленинграда в Москву и напоминал, что пора писать музыку. Когда он позвонил в третий раз, то, чтобы не сердить его, я взял телефон на длинном шнуре, поставил его поближе к роялю и заиграл первое, что пришло мне в голову. Так появилась знаменитая увертюра к первому фильму из серии про Шерлока Холмса. Но, впрочем, когда Пикассо обвинили в том, что одну из своих картин он написал за 15 минут, он сказал «Я писал ее 15 минут и всю жизнь.» То же мог бы сказать и я, потому что с детства люблю рассказы Конан Доила, а эта музыка родилась во мне давно и просто ждала своего часа, чтобы зазвучать. Говорят, что это стилизация в английском стиле. Я же думаю, что это мечта о прекрасной романтической Англии, родившаяся в России." Владимир Дашкевич


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Владимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия (Cream Marble, Limited) (4680068803551) виниловая пластинка - по цене 4280 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...