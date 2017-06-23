Iron Maiden - Brave New World (0190295851989) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
BRAVE NEW WORLD
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
В наличии
Код товара: 146570
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6 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0190295851989]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
BRAVE NEW WORLD
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Iron Maiden - Brave New World (0190295851989) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Wicker Man
|4:35
|A2
|Ghost Of The Navigator
|6:50
|A3
|Brave New World
|6:18
|B1
|Blood Brothers
|7:14
|B2
|The Mercenary
|4:42
|B3
|Dream Of Mirrors
|9:21
|C1
|The Fallen Angel
|4:00
|C2
|The Nomad
|9:06
|D1
|Out Of The Silent Planet
|6:25
|D2
|The Thin Line Between Love And Hate
|8:26
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Теги товара: Iron Maiden
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0190295851989]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
BRAVE NEW WORLD
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|The Wicker Man
|4:35
|A2
|Ghost Of The Navigator
|6:50
|A3
|Brave New World
|6:18
|B1
|Blood Brothers
|7:14
|B2
|The Mercenary
|4:42
|B3
|Dream Of Mirrors
|9:21
|C1
|The Fallen Angel
|4:00
|C2
|The Nomad
|9:06
|D1
|Out Of The Silent Planet
|6:25
|D2
|The Thin Line Between Love And Hate
|8:26
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden
Купить Iron Maiden - Brave New World (0190295851989) виниловая пластинка - по цене 6170 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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