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Iron Maiden - Brave New World (0190295851989) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Maiden - Brave New World (0190295851989) виниловая пластинка

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Iron Maiden - Brave New World (0190295851989) виниловая пластинка - фото 1
Iron Maiden - Brave New World (0190295851989) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
BRAVE NEW WORLD
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - Brave New World (0190295851989) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - Brave New World (0190295851989) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 146570
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Iron Maiden - Brave New World (0190295851989) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция IRON MAIDEN
filter_none Товар входит в коллекцию IRON MAIDEN

Коллекция IRON MAIDEN


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0190295851989]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
BRAVE NEW WORLD
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - Brave New World (0190295851989) виниловая пластинка

Track List

A1The Wicker Man4:35
A2Ghost Of The Navigator6:50
A3Brave New World6:18
B1Blood Brothers7:14
B2The Mercenary4:42
B3Dream Of Mirrors9:21
C1The Fallen Angel4:00
C2The Nomad9:06
D1Out Of The Silent Planet6:25
D2The Thin Line Between Love And Hate8:26



Теги товара: Iron Maiden

Отзывы о товаре Iron Maiden - Brave New World (0190295851989) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0190295851989]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
BRAVE NEW WORLD
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1The Wicker Man4:35
A2Ghost Of The Navigator6:50
A3Brave New World6:18
B1Blood Brothers7:14
B2The Mercenary4:42
B3Dream Of Mirrors9:21
C1The Fallen Angel4:00
C2The Nomad9:06
D1Out Of The Silent Planet6:25
D2The Thin Line Between Love And Hate8:26


Теги товара: Iron Maiden
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Iron Maiden - Brave New World (0190295851989) виниловая пластинка - по цене 6170 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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