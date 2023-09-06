Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Heavy Horses
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 184929
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JETHRO TULL
Коллекция JETHRO TULL
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитJethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитJethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295757311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Heavy Horses
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
.And The Mouse Police Never Sleeps, Acres Wild, No Lullaby, Moths, Journeyman, Rover, One Brown Mouse, Heavy Horses, Weathercock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка
Track List
|A1
|...And The Mouse Police Never Sleeps
|3:12
|A2
|Acres Wild
|3:24
|A3
|No Lullaby
|7:54
|A4
|Moths
|3:31
|A5
|Journeyman
|3:58
|B1
|Rover
|4:30
|B2
|One Brown Mouse
|3:23
|B3
|Heavy Horses
|9:03
|B4
|Weathercock
|4:01
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитOST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) в...
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитThe Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитNirvana, Nirvana (0602547378781) хорошее состояние; виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитАлександр Ф.Скляр и Ва-Банкъ - Кровь И Золото (4610297804142) ви...
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в Сплит4050538689808, Uriah Heep, Look At Yourself (picture) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитAlice In Chains Facelift (0194397838619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (...
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитMotorhead - Everything Louder Than Everyone Else: Hamburg 1998 (...
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитМумий Тролль - Похитители Книг (5-Й Студийный Альбом) (468006880...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитFoo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитFoo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитPink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295757311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Heavy Horses
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
.And The Mouse Police Never Sleeps, Acres Wild, No Lullaby, Moths, Journeyman, Rover, One Brown Mouse, Heavy Horses, Weathercock
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|...And The Mouse Police Never Sleeps
|3:12
|A2
|Acres Wild
|3:24
|A3
|No Lullaby
|7:54
|A4
|Moths
|3:31
|A5
|Journeyman
|3:58
|B1
|Rover
|4:30
|B2
|One Brown Mouse
|3:23
|B3
|Heavy Horses
|9:03
|B4
|Weathercock
|4:01
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Достоинства:
Прекрасный альбом с красивой музыкой Jethro Tull . От лирики до харда , всё в меру . Выпущен в 1978 году , и вместе с альбомами Songs from the Wood и Stormwatch образует тройку альбомов с фолк-роковым звучанием.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Данный релиз из серии A Steven Wilson Stereo Remix выпущен в 2018 году на чёрном 180 граммовом виниле . Отличное звучание и красочная полиграфия . Внутренний конверт с текстами песен и 24 - страничный буклет украшают это издание .
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка
Достоинства:
Прекрасный альбом с красивой музыкой Jethro Tull . От лирики до харда , всё в меру . Выпущен в 1978 году , и вместе с альбомами Songs from the Wood и Stormwatch образует тройку альбомов с фолк-роковым звучанием.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Данный релиз из серии A Steven Wilson Stereo Remix выпущен в 2018 году на чёрном 180 граммовом виниле . Отличное звучание и красочная полиграфия . Внутренний конверт с текстами песен и 24 - страничный буклет украшают это издание .