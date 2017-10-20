Pink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2017
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
BEAUTIFUL TRAUMA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб.
В наличии
Код товара: 152883
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 770 руб.
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Коллекция P!NK
Коллекция P!NK
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2017
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
BEAUTIFUL TRAUMA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Beautiful Trauma
|A2
|Revenge
|A3
|Whatever You Want
|B1
|What About Us
|B2
|But We Lost It
|B3
|Barbies
|B4
|Where We Go
|C1
|For Now
|C2
|Secrets
|C3
|Better Life
|D1
|I Am Here
|D2
|Wild Hearts Can't Be Broken
|D3
|You Get My Love
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2017
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
BEAUTIFUL TRAUMA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|A1
|Beautiful Trauma
|A2
|Revenge
|A3
|Whatever You Want
|B1
|What About Us
|B2
|But We Lost It
|B3
|Barbies
|B4
|Where We Go
|C1
|For Now
|C2
|Secrets
|C3
|Better Life
|D1
|I Am Here
|D2
|Wild Hearts Can't Be Broken
|D3
|You Get My Love
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Pink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка – стоимость товара 4770 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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