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Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка

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Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка - фото 1
Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка - фото 2
Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка - фото 3
Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка - фото 4
Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка - фото 5
Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка - фото 6
Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
P!Nk
Альбом (сингл)
HURTS 2B HUMAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка - фото 6
  • Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387963
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759071915
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
P!Nk
Альбом (сингл)
HURTS 2B HUMAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hustle, (Hey Why) Miss You Sometime, Walk Me Home, My Attic, 90 Days, Hurts 2B Human, Can We Pretend, Happy, Courage, We Could Have It All, Love Me Anyway, Circle Game, The Last Song Of Your Life
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка

Track List

A1Hustle2:56
A2(Hey Why) Miss You Sometime3:23
A3Walk Me Home2:59
A4My Attic3:02
B190 Days3:51
B2Hurts 2B Human3:23
B3Can We Pretend3:44
C1Happy3:02
C2Courage4:19
C3We Could Have It All4:33
D1Love Me Anyway3:08
D2Circle Came4:54
D3The Last Song Of Your Life3:54

Отзывы о товаре Pink - Hurts 2B Human (0190759071915) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759071915
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
P!Nk
Альбом (сингл)
HURTS 2B HUMAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hustle, (Hey Why) Miss You Sometime, Walk Me Home, My Attic, 90 Days, Hurts 2B Human, Can We Pretend, Happy, Courage, We Could Have It All, Love Me Anyway, Circle Game, The Last Song Of Your Life
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Hustle2:56
A2(Hey Why) Miss You Sometime3:23
A3Walk Me Home2:59
A4My Attic3:02
B190 Days3:51
B2Hurts 2B Human3:23
B3Can We Pretend3:44
C1Happy3:02
C2Courage4:19
C3We Could Have It All4:33
D1Love Me Anyway3:08
D2Circle Came4:54
D3The Last Song Of Your Life3:54
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Отзывы


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