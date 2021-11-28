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P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка

1 Отзывы
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P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - фото 1
P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - фото 2
P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - фото 3
P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - фото 4
P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - фото 5
P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - фото 6
P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - фото 7
P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - фото 1
  • P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - фото 2
  • P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - фото 3
  • P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - фото 4
  • P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - фото 5
  • P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - фото 6
  • P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - фото 7
  • P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152885
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка
5 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция P!NK
filter_none Товар входит в коллекцию P!NK

Коллекция P!NK


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка

Track List

A1M!ssundaztood3:36
A2Don't Let Me Get Me3:30
A3Just Like A Pill3:56
A4Get The Party Started3:12
B1Respect3:22
B218 Wheeler3:45
B3Family Portrait4:57
B4Misery4:31
C1Dear Diary3:29
C2Eventually3:34
C3Lonely Girl4:20
C4Numb3:07
D1Gone To California4:34
D2My Vietnam5:16
D3Catch 223:51

Отзывы о товаре P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка

28.11.2021
Рустем

Достоинства:
Очень приятная цена на распродаже. Лучший альбом Pink сделавший её звездой.

Недостатки:
Нет



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1M!ssundaztood3:36
A2Don't Let Me Get Me3:30
A3Just Like A Pill3:56
A4Get The Party Started3:12
B1Respect3:22
B218 Wheeler3:45
B3Family Portrait4:57
B4Misery4:31
C1Dear Diary3:29
C2Eventually3:34
C3Lonely Girl4:20
C4Numb3:07
D1Gone To California4:34
D2My Vietnam5:16
D3Catch 223:51
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.11.2021
Рустем

Достоинства:
Очень приятная цена на распродаже. Лучший альбом Pink сделавший её звездой.

Недостатки:
Нет


Купить P!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка - по цене 5200 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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