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OST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Baby Driver
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) - фото 1
  • OST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748392
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0889854536916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Baby Driver
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Jon Spencer Blues Explosion: Bellbottoms, Bob & Earl: Harlem shuffle, Jonathan Richman & The Modern Lovers: Egyption reggae, Googie Ren?: Smokey Joe's la la, The Beach Boys: Let's go for awhile, Carla Thomas: B-A-B-Y, The Kashmere Stage Band: Kashmere, Dave Brubeck (1920-2012): Unsquare dance, The Damned: Neat neat neat, The Commodores: Easy, T. Rex (Tyrannosaurus Rex): Debora, Beck: Debra, Incredible Bongo Band: Bongolia, Detroit Emeralds: Baby let me take you (in my arms), Alexis Korner: E
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Jon Spencer Blues Explosion: Bellbottoms, Bob & Earl: Harlem shuffle, Jonathan Richman & The Modern Lovers: Egyption reggae, Googie Ren?: Smokey Joe's la la, The Beach Boys: Let's go for awhile, Carla Thomas: B-A-B-Y, The Kashmere Stage Band: Kashmere, Dave Brubeck (1920-2012): Unsquare dance, The Damned: Neat neat neat, The Commodores: Easy, T. Rex (Tyrannosaurus Rex): Debora, Beck: Debra, Incredible Bongo Band: Bongolia, Detroit Emeralds: Baby let me take you (in my arms), Alexis Korner: Early in the morning, David McCallum: The edge, Martha Reeves & The Vandellas: Nowhere to run, The Button Down Brass: Tequila, Sam & Dave: When something is wrong with my baby, Brenda Holloway: Every little bit hrts, Blur: Intermission, Focus: Hocus pocus, Golden Earring (The Golden Earrings): Radar love, Barry White: Never, never gonna giva ya up, Young MC: Know how, Queen: Brighton rock, Sky Ferreira: Easy, Simon & Garfunkel: Baby driver, Kid Koala



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0889854536916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Baby Driver
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Jon Spencer Blues Explosion: Bellbottoms, Bob & Earl: Harlem shuffle, Jonathan Richman & The Modern Lovers: Egyption reggae, Googie Ren?: Smokey Joe's la la, The Beach Boys: Let's go for awhile, Carla Thomas: B-A-B-Y, The Kashmere Stage Band: Kashmere, Dave Brubeck (1920-2012): Unsquare dance, The Damned: Neat neat neat, The Commodores: Easy, T. Rex (Tyrannosaurus Rex): Debora, Beck: Debra, Incredible Bongo Band: Bongolia, Detroit Emeralds: Baby let me take you (in my arms), Alexis Korner: E
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Jon Spencer Blues Explosion: Bellbottoms, Bob & Earl: Harlem shuffle, Jonathan Richman & The Modern Lovers: Egyption reggae, Googie Ren?: Smokey Joe's la la, The Beach Boys: Let's go for awhile, Carla Thomas: B-A-B-Y, The Kashmere Stage Band: Kashmere, Dave Brubeck (1920-2012): Unsquare dance, The Damned: Neat neat neat, The Commodores: Easy, T. Rex (Tyrannosaurus Rex): Debora, Beck: Debra, Incredible Bongo Band: Bongolia, Detroit Emeralds: Baby let me take you (in my arms), Alexis Korner: Early in the morning, David McCallum: The edge, Martha Reeves & The Vandellas: Nowhere to run, The Button Down Brass: Tequila, Sam & Dave: When something is wrong with my baby, Brenda Holloway: Every little bit hrts, Blur: Intermission, Focus: Hocus pocus, Golden Earring (The Golden Earrings): Radar love, Barry White: Never, never gonna giva ya up, Young MC: Know how, Queen: Brighton rock, Sky Ferreira: Easy, Simon & Garfunkel: Baby driver, Kid Koala


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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