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Depeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (0196588481611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Depeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (0196588481611) виниловая пластинка

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Depeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (0196588481611) виниловая пластинка - фото 1
Depeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (0196588481611) виниловая пластинка - фото 2
Depeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (0196588481611) виниловая пластинка - фото 3
Depeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (0196588481611) виниловая пластинка - фото 4
Depeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (0196588481611) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
My Cosmos Is Mine/ Speak To Me
Жанр
Techno
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Depeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (0196588481611) виниловая пластинка - фото 1
  • Depeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (0196588481611) виниловая пластинка - фото 2
  • Depeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (0196588481611) виниловая пластинка - фото 3
  • Depeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (0196588481611) виниловая пластинка - фото 4
  • Depeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (0196588481611) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726921
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Depeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (0196588481611) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588481611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
My Cosmos Is Mine/ Speak To Me
Жанр
Techno
Трек-лист
My Cosmos Is Mine (Anna Remix), Speak To Me (HI-LO Extended Remix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Memento Mori White Label Remix – 3
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Depeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (0196588481611) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Cosmos Is Mine (Anna Remix), Speak To Me (HI-LO Extended Remix)



Теги товара: Depeche Mode, New Wave, Limited Edition

Отзывы о товаре Depeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (0196588481611) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588481611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
My Cosmos Is Mine/ Speak To Me
Жанр
Techno
Трек-лист
My Cosmos Is Mine (Anna Remix), Speak To Me (HI-LO Extended Remix)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Memento Mori White Label Remix – 3
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Cosmos Is Mine (Anna Remix), Speak To Me (HI-LO Extended Remix)


Теги товара: Depeche Mode, New Wave, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Depeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (0196588481611) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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