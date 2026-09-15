Top.Mail.Ru
Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка - фото 1
Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка - фото 2
Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка - фото 3
Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка - фото 4
Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка - фото 5
Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pulp
Альбом (сингл)
This Is Hardcore
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка - фото 1
  • Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка - фото 2
  • Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка - фото 3
  • Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка - фото 4
  • Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка - фото 5
  • Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659123
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602547866516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pulp
Альбом (сингл)
This Is Hardcore
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Fear, Dishes, Party Hard, Help The Aged, This Is Hardcore, TV Movie, A Little Soul, I'm A Man, Seductive Barry, Sylvia, Glory Days, The Day After The Revolution, Tomorrow Never Lies, Laughing Boy, The Professional, This Is Hardcore (End Of The Line Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Fear, Dishes, Party Hard, Help The Aged, This Is Hardcore, TV Movie, A Little Soul, I'm A Man, Seductive Barry, Sylvia, Glory Days, The Day After The Revolution, Tomorrow Never Lies, Laughing Boy, The Professional, This Is Hardcore (End Of The Line Remix)

Отзывы о товаре Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602547866516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pulp
Альбом (сингл)
This Is Hardcore
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Fear, Dishes, Party Hard, Help The Aged, This Is Hardcore, TV Movie, A Little Soul, I'm A Man, Seductive Barry, Sylvia, Glory Days, The Day After The Revolution, Tomorrow Never Lies, Laughing Boy, The Professional, This Is Hardcore (End Of The Line Remix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Fear, Dishes, Party Hard, Help The Aged, This Is Hardcore, TV Movie, A Little Soul, I'm A Man, Seductive Barry, Sylvia, Glory Days, The Day After The Revolution, Tomorrow Never Lies, Laughing Boy, The Professional, This Is Hardcore (End Of The Line Remix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...