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Pop Smoke - Meet The Woo (coloured) (0602465755855) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pop Smoke - Meet The Woo (coloured) (0602465755855) виниловая пластинка

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Pop Smoke - Meet The Woo (coloured) (0602465755855) виниловая пластинка - фото 1
Pop Smoke - Meet The Woo (coloured) (0602465755855) виниловая пластинка - фото 2
Pop Smoke - Meet The Woo (coloured) (0602465755855) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pop Smoke
Альбом (сингл)
Meet The Woo
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pop Smoke - Meet The Woo (coloured) (0602465755855) виниловая пластинка - фото 1
  • Pop Smoke - Meet The Woo (coloured) (0602465755855) виниловая пластинка - фото 2
  • Pop Smoke - Meet The Woo (coloured) (0602465755855) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705473
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pop Smoke - Meet The Woo (coloured) (0602465755855) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602465755855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pop Smoke
Альбом (сингл)
Meet The Woo
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Трек-лист
Meet The Woo, Welcome To The Party, Hawk Em, Better Have Your Gun, Scenario Dior, Feeling, PTSD, Brother Man
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pop Smoke - Meet The Woo (coloured) (0602465755855) виниловая пластинка

Meet the Woo — дебютный микстейп американского рэпера Pop Smoke. Он был выпущен 26 июля 2019 года на лейблах Victor Victor Worldwide и Republic Records.

Отзывы о товаре Pop Smoke - Meet The Woo (coloured) (0602465755855) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602465755855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pop Smoke
Альбом (сингл)
Meet The Woo
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Трек-лист
Meet The Woo, Welcome To The Party, Hawk Em, Better Have Your Gun, Scenario Dior, Feeling, PTSD, Brother Man
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Meet the Woo — дебютный микстейп американского рэпера Pop Smoke. Он был выпущен 26 июля 2019 года на лейблах Victor Victor Worldwide и Republic Records.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pop Smoke - Meet The Woo (coloured) (0602465755855) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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