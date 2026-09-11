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Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка

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Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка - фото 1
Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка - фото 2
Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка - фото 3
Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка - фото 4
Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
BUSH
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка - фото 1
  • Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка - фото 2
  • Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка - фото 3
  • Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка - фото 4
  • Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99474
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750700612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
BUSH
Жанр
Диско
Трек-лист
California Roll, This City, R U A Freak, Awake, So Many Pros, Peaches N Cream, Edibles, I Knew That, Run Away, I'm Ya Dogg
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка

Track List

A1California Roll4:12
A2This City3:33
A3R U A Freak3:45
A4Awake3:43
A5So Many Pros4:06
B1Peaches N Cream4:43
B2Edibles3:21
B3I Knew That3:59
B4Run Away5:13
B5I'm Ya Dogg4:38

Отзывы о товаре Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750700612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
BUSH
Жанр
Диско
Трек-лист
California Roll, This City, R U A Freak, Awake, So Many Pros, Peaches N Cream, Edibles, I Knew That, Run Away, I'm Ya Dogg
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1California Roll4:12
A2This City3:33
A3R U A Freak3:45
A4Awake3:43
A5So Many Pros4:06
B1Peaches N Cream4:43
B2Edibles3:21
B3I Knew That3:59
B4Run Away5:13
B5I'm Ya Dogg4:38
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Отзывы


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