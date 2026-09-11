Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
BUSH
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99474
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750700612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
BUSH
Жанр
Диско
Трек-лист
California Roll, This City, R U A Freak, Awake, So Many Pros, Peaches N Cream, Edibles, I Knew That, Run Away, I'm Ya Dogg
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка
Track List
|A1
|California Roll
|4:12
|A2
|This City
|3:33
|A3
|R U A Freak
|3:45
|A4
|Awake
|3:43
|A5
|So Many Pros
|4:06
|B1
|Peaches N Cream
|4:43
|B2
|Edibles
|3:21
|B3
|I Knew That
|3:59
|B4
|Run Away
|5:13
|B5
|I'm Ya Dogg
|4:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750700612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
BUSH
Жанр
Диско
Трек-лист
California Roll, This City, R U A Freak, Awake, So Many Pros, Peaches N Cream, Edibles, I Knew That, Run Away, I'm Ya Dogg
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|California Roll
|4:12
|A2
|This City
|3:33
|A3
|R U A Freak
|3:45
|A4
|Awake
|3:43
|A5
|So Many Pros
|4:06
|B1
|Peaches N Cream
|4:43
|B2
|Edibles
|3:21
|B3
|I Knew That
|3:59
|B4
|Run Away
|5:13
|B5
|I'm Ya Dogg
|4:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Snoop Dogg - Bush (0888750700612) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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