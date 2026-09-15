Top.Mail.Ru
Frank Sinatra - Songs For Swingin' Lovers (0602547628626) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Frank Sinatra - Songs For Swingin' Lovers (0602547628626) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 1
Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 2
Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 3
Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 4
Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 5
Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 6
Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 7
Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 8
Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 9
Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 1
  • Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 2
  • Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 3
  • Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 4
  • Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 5
  • Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 6
  • Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 7
  • Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 8
  • Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 9
  • Виниловая пластинка Sinatra, Frank, Songs For Swingin&#039; Lovers (0602547628626) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659299
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Frank Sinatra - Songs For Swingin' Lovers (0602547628626) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Songs For Swingin' Lovers (0602547628626) виниловая пластинка

Songs for Swingin’ Lovers — студийный альбом Фрэнка Синатры, выпущенный в 1956 году. Альбом занял второе место в американском хит-параде Billboard 200. В списке «500 лучших альбомов всех времён», опубликованном журналом Rolling Stone, пластинка расположилась на 306-й позиции.

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Songs For Swingin' Lovers (0602547628626) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Songs for Swingin’ Lovers — студийный альбом Фрэнка Синатры, выпущенный в 1956 году. Альбом занял второе место в американском хит-параде Billboard 200. В списке «500 лучших альбомов всех времён», опубликованном журналом Rolling Stone, пластинка расположилась на 306-й позиции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frank Sinatra - Songs For Swingin' Lovers (0602547628626) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...