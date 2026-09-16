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Death In Vegas - Contino Sessions (0198029548914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Death In Vegas - Contino Sessions (0198029548914) виниловая пластинка

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Death In Vegas - Contino Sessions (0198029548914) виниловая пластинка - фото 1
Death In Vegas - Contino Sessions (0198029548914) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Death In Vegas
Альбом (сингл)
Contino Sessions
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Death In Vegas - Contino Sessions (0198029548914) виниловая пластинка - фото 1
  • Death In Vegas - Contino Sessions (0198029548914) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728221
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Death In Vegas - Contino Sessions (0198029548914) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029548914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Death In Vegas
Альбом (сингл)
Contino Sessions
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dirge, Soul Auctioneer, Death Threat, Flying, Aisha, Lever Street, Aladdin’s Story, Broken Little Sister, Neptune City
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Death In Vegas - Contino Sessions (0198029548914) виниловая пластинка

«The Contino Sessions» — второй альбом британской группы Death in Vegas, выпущенный первоначально в сентябре 1999 года. Издание на 180 г виниле в гейтфолде. Death in Vegas — британская группа, основанная в Лондоне в 1994 году. Её звучание сочетало в себе элементы поп-музыки, психоделического рока, биг-бита и даба. В 1999 году вышел альбом «The Contino Sessions», ставший вершиной их карьеры. В записи этого альбома приняли участие Дот Эллисон, Игги Поп, Бобби Гиллеспи (Primal Scream) и Джим Рид (The Jesus & Mary Chain). Звучание группы стало более роковым, но электронные элементы всё ещё присутствовали. Успех песни «Dirge», использованной в рекламе Levi's, привлёк к группе внимание широкой публики.

Отзывы о товаре Death In Vegas - Contino Sessions (0198029548914) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029548914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Death In Vegas
Альбом (сингл)
Contino Sessions
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dirge, Soul Auctioneer, Death Threat, Flying, Aisha, Lever Street, Aladdin’s Story, Broken Little Sister, Neptune City
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
«The Contino Sessions» — второй альбом британской группы Death in Vegas, выпущенный первоначально в сентябре 1999 года. Издание на 180 г виниле в гейтфолде. Death in Vegas — британская группа, основанная в Лондоне в 1994 году. Её звучание сочетало в себе элементы поп-музыки, психоделического рока, биг-бита и даба. В 1999 году вышел альбом «The Contino Sessions», ставший вершиной их карьеры. В записи этого альбома приняли участие Дот Эллисон, Игги Поп, Бобби Гиллеспи (Primal Scream) и Джим Рид (The Jesus & Mary Chain). Звучание группы стало более роковым, но электронные элементы всё ещё присутствовали. Успех песни «Dirge», использованной в рекламе Levi's, привлёк к группе внимание широкой публики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Death In Vegas - Contino Sessions (0198029548914) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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