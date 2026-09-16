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Drezden - Drezden (Orange Vinyl) (4630038842806O) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Drezden - Drezden (Orange Vinyl) (4630038842806O) виниловая пластинка

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Drezden - Drezden (Orange Vinyl) (4630038842806O) виниловая пластинка - фото 1
Drezden - Drezden (Orange Vinyl) (4630038842806O) виниловая пластинка - фото 2
Drezden - Drezden (Orange Vinyl) (4630038842806O) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Drezden
Альбом (сингл)
Drezden
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Drezden - Drezden (Orange Vinyl) (4630038842806O) виниловая пластинка - фото 1
  • Drezden - Drezden (Orange Vinyl) (4630038842806O) виниловая пластинка - фото 2
  • Drezden - Drezden (Orange Vinyl) (4630038842806O) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729630
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Drezden - Drezden (Orange Vinyl) (4630038842806O) виниловая пластинка
4 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4630038842806O]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Drezden
Альбом (сингл)
Drezden
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Drezden, Самарканд, Стальной Нуриев, Вуди Вудпекер, Ронин, Коалы, Айсберг, Мона Лиза Овердрайв, Ямагути-Гуми, Электромонголы, Король
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Drezden - Drezden (Orange Vinyl) (4630038842806O) виниловая пластинка

"Drezden" - дебютный студийный альбом на желтом виниле одноимённой электронной группы Drezden Сергея Михалка (Ляпис Трубецкой, Brutto), выпущенный в 2018 году. Альбом сделан в духе поп-культуры 80-х. Повторное издание 2025 года на оранжевом виниле. Сергей Владимирович Михалок - белорусский и украинский певец, поэт и автор песен, лидер панк-рок-группы Brutto. Основатель и лидер белорусской панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" (1989-2014).



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Drezden - Drezden (Orange Vinyl) (4630038842806O) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4630038842806O]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Drezden
Альбом (сингл)
Drezden
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Drezden, Самарканд, Стальной Нуриев, Вуди Вудпекер, Ронин, Коалы, Айсберг, Мона Лиза Овердрайв, Ямагути-Гуми, Электромонголы, Король
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
"Drezden" - дебютный студийный альбом на желтом виниле одноимённой электронной группы Drezden Сергея Михалка (Ляпис Трубецкой, Brutto), выпущенный в 2018 году. Альбом сделан в духе поп-культуры 80-х. Повторное издание 2025 года на оранжевом виниле. Сергей Владимирович Михалок - белорусский и украинский певец, поэт и автор песен, лидер панк-рок-группы Brutto. Основатель и лидер белорусской панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" (1989-2014).


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Drezden - Drezden (Orange Vinyl) (4630038842806O) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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