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Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка

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Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 1
Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 2
Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 3
Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 4
Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 5
Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 6
Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 7
Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 8
Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Placebo
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 1
  • Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 2
  • Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 3
  • Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 4
  • Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 5
  • Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 6
  • Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 7
  • Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 8
  • Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627711
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elevator Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Placebo
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, м
3.13х0.31х0.01
Вес, г.
200

Описание товара Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка

Переиздание дебютного студийного альбома британской рок-группы Placebo, выпущенного Virgin Records в 1996 году. Placebo - единственный альбом, записанный при участии барабанщика Роберта Шульцберга, которого после ухода из группы заменил Стив Хьюитт. Переиздание на чёрном виниле в разворотном конверте. Альтернативная британская рок-группа Placebo была создана в 1994 году Брайаном Молко и Стефаном Олсдалом. Успех пришёл к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка моментально становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент Placebo - одна из самых популярных рок-группа мира, на счету которой семь студийных альбомов и два сборника.

Отзывы о товаре Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elevator Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Placebo
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Переиздание дебютного студийного альбома британской рок-группы Placebo, выпущенного Virgin Records в 1996 году. Placebo - единственный альбом, записанный при участии барабанщика Роберта Шульцберга, которого после ухода из группы заменил Стив Хьюитт. Переиздание на чёрном виниле в разворотном конверте. Альтернативная британская рок-группа Placebo была создана в 1994 году Брайаном Молко и Стефаном Олсдалом. Успех пришёл к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка моментально становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент Placebo - одна из самых популярных рок-группа мира, на счету которой семь студийных альбомов и два сборника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Placebo - Placebo (5056167110422) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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