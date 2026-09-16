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Дмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Дмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка

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Дмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка - фото 1
Дмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка - фото 2
Дмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка - фото 3
Дмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Дмц
Альбом (сингл)
Черёмуха
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Дмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка - фото 1
  • Дмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка - фото 2
  • Дмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка - фото 3
  • Дмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка
4 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297806764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Дмц
Альбом (сингл)
Черёмуха
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Куда открыли дверь, Чёрная черёмуха, И светит, и греет, Ты танцуешь, Воздушная, Звери
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Дмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка

«Черёмуха» — новый альбом группы ДМЦ, в котором привычный драйв и узнаваемый почерк звучат ещё чище и мощнее. Это прямой, честный рок без лишнего лоска, с текстами, которые цепляют и остаются в голове. Белый винил и минималистичная обложка только подчёркивают содержание: здесь всё про музыку и настроение, без показной мишуры. Идеальный выбор для тех, кто слушает честный русский рок и хочет добавить в коллекцию пластинку, которую захочется ставить снова и снова.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Дмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297806764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Дмц
Альбом (сингл)
Черёмуха
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Куда открыли дверь, Чёрная черёмуха, И светит, и греет, Ты танцуешь, Воздушная, Звери
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
«Черёмуха» — новый альбом группы ДМЦ, в котором привычный драйв и узнаваемый почерк звучат ещё чище и мощнее. Это прямой, честный рок без лишнего лоска, с текстами, которые цепляют и остаются в голове. Белый винил и минималистичная обложка только подчёркивают содержание: здесь всё про музыку и настроение, без показной мишуры. Идеальный выбор для тех, кто слушает честный русский рок и хочет добавить в коллекцию пластинку, которую захочется ставить снова и снова.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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