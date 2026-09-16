Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ария - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая пластинка
Спустя два года после выхода цифровых релизов альбомы «Крещение огнём. Перезагрузка» и «Армагеддон. Перезагрузка» выходят на виниле! Летом 2020 года группа Ария подвергла глобальному переосмыслению две хорошо известных поклонникам группы работы – «Крещение огнём» и «Армагеддон», выходившие в оригинале в 2003 и 2006 годах соответственно. Именно на этих альбомах впервые прозвучали ставшие уже классическими хитами песни: «Колизей», «Крещение огнём», «Там высоко», «Последний закат», «Чужой», «Свет былой любви». В ходе проекта по «перезагрузке» этих альбомов были полностью переписаны все песни: музыкальные партии всех инструментов и вокал. Запись происходила на собственной студии группы в составе: Михаил Житняков – вокал, Владимир Холстинин – гитара, Сергей Попов – гитара, Виталий Дубинин – бас, Максим Удалов – барабаны. За сведение и мастеринг отвечал Максим Самосват. Небольшим изменениям подверглись также трек-листы и обложки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
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