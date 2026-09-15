Britney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Britney
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб.
В наличии
Код товара: 615854
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4 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Britney
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Britney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пластинка
Britney - третий студийный альбом американской певицы Бритни Спирс. Он был выпущен 31 октября 2001 года лейблом Jive Records. Стремясь перейти от подросткового поп-стиля своих первых двух студийных альбомов ...Baby One More Time (1999) и Oops!... I Did It Again (2000), Спирс начала использовать на новом релизе значительно более зрелое звучание. Альбом включает в себя элементы R&amp;amp;amp;amp;B, EDM, диско, хип-хопа и рока. Лирика пластинки затрагивает такие темы, как взросление, самоконтроль и сексуальность. В создании альбома принимали участие различные соавторы, включая Макса Мартина и Рами Якуба. Сама Спирс сыграла более заметную роль, став соавтором шести композиций.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Britney
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Britney - третий студийный альбом американской певицы Бритни Спирс. Он был выпущен 31 октября 2001 года лейблом Jive Records. Стремясь перейти от подросткового поп-стиля своих первых двух студийных альбомов ...Baby One More Time (1999) и Oops!... I Did It Again (2000), Спирс начала использовать на новом релизе значительно более зрелое звучание. Альбом включает в себя элементы R&amp;amp;amp;amp;B, EDM, диско, хип-хопа и рока. Лирика пластинки затрагивает такие темы, как взросление, самоконтроль и сексуальность. В создании альбома принимали участие различные соавторы, включая Макса Мартина и Рами Якуба. Сама Спирс сыграла более заметную роль, став соавтором шести композиций.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Britney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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