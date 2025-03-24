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Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка - фото 1
Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка - фото 2
Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Рыбников Алексей
Альбом (сингл)
Юнона и Авось
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка - фото 1
  • Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка - фото 2
  • Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696047
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка
4 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Рыбников Алексей
Альбом (сингл)
Юнона и Авось
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Пролог, Отпевание, Реплика Маски первая, Романс офицеров, Реплика Маски вторая, Вокальная фраза, Сцена работы, Сцена с кнутом, Продолжение романса, Вступление к арии Резанова, Душой я бешено устал, Молитва первая, Молитва вторая, Ария Девы, Авось!, Танец Фернандо и Кончиты, Финал первого акта, Вступление ко второму акту, Сцена на балу, Белый шиповник, Ангел, стань человеком, Сцена работы и дуэль, Я тебя никогда не забуду, Сцена сожжения бумаг, Хор «Воздайте Господу», Я умираю от простой хворобы…
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка

Двойной альбом содержит запись юбилейной версии рок-оперы (2004 год.) с отреставрированным звуком.



Теги товара: Rock Opera, Юнона и Авось

Отзывы о товаре Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично!!! Красочная полиграфия и оформление )
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Игорь Х.

Достоинства:


Комментарий:
Чисто понты ностальгия запись на виниле, оформлена на 100.качество записи зависит от вертушки и аппаратуры воспроизводящей.ну так то неплохо звучит.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2024
Мария

Достоинства:


Комментарий:
Довольна приобретением в мою коллекцию!!!



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Рыбников Алексей
Альбом (сингл)
Юнона и Авось
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Пролог, Отпевание, Реплика Маски первая, Романс офицеров, Реплика Маски вторая, Вокальная фраза, Сцена работы, Сцена с кнутом, Продолжение романса, Вступление к арии Резанова, Душой я бешено устал, Молитва первая, Молитва вторая, Ария Девы, Авось!, Танец Фернандо и Кончиты, Финал первого акта, Вступление ко второму акту, Сцена на балу, Белый шиповник, Ангел, стань человеком, Сцена работы и дуэль, Я тебя никогда не забуду, Сцена сожжения бумаг, Хор «Воздайте Господу», Я умираю от простой хворобы…
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Двойной альбом содержит запись юбилейной версии рок-оперы (2004 год.) с отреставрированным звуком.


Теги товара: Rock Opera, Юнона и Авось
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично!!! Красочная полиграфия и оформление )
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Игорь Х.

Достоинства:


Комментарий:
Чисто понты ностальгия запись на виниле, оформлена на 100.качество записи зависит от вертушки и аппаратуры воспроизводящей.ну так то неплохо звучит.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2024
Мария

Достоинства:


Комментарий:
Довольна приобретением в мою коллекцию!!!


Купить Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка - по цене 4520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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