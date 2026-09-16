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Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка

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Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка - фото 1
Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка - фото 2
Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка - фото 3
Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Godsmack
Альбом (сингл)
The Oracle
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка - фото 1
  • Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка - фото 2
  • Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка - фото 3
  • Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707212
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602475871828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Godsmack
Альбом (сингл)
The Oracle
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Cryin' Like A Bitch!!, Saints And Sinners, War and Peace, Love-Hate-Sex-Pain, What Ifx Devil's Swing, Good Day To Die, Forever Shamed, Shadow Of A Soul, The Oracle
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка

The Oracle — пятый студийный альбом американской рок-группы Godsmack, выпущенный первоначально в 2010 году. The Oracle стал одним из трех альбомов Godsmack, достигших первой позиции чарта Billboard 200. В альбом вошли такие любимые фанатами песни, как Cryin Like A Bitch, Saints and Sinners и Love-Hate-Sex-Pain. Никогда еще звучание Godsmack не звучало так живо, как на этом альбоме. Godsmack — американская рок-группа, образованная в 1995 году в городе Лоуренс (Массачусетс). В состав группы входят вокалист и гитарист Салли Эрна, гитарист Тони Ромбола, бас-гитарист Робби Меррилл и барабанщик Шеннон Ларкин. С момента основания группа выпустила 7 студийных альбомов и 1 концертный альбом.

Отзывы о товаре Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602475871828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Godsmack
Альбом (сингл)
The Oracle
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Cryin' Like A Bitch!!, Saints And Sinners, War and Peace, Love-Hate-Sex-Pain, What Ifx Devil's Swing, Good Day To Die, Forever Shamed, Shadow Of A Soul, The Oracle
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
The Oracle — пятый студийный альбом американской рок-группы Godsmack, выпущенный первоначально в 2010 году. The Oracle стал одним из трех альбомов Godsmack, достигших первой позиции чарта Billboard 200. В альбом вошли такие любимые фанатами песни, как Cryin Like A Bitch, Saints and Sinners и Love-Hate-Sex-Pain. Никогда еще звучание Godsmack не звучало так живо, как на этом альбоме. Godsmack — американская рок-группа, образованная в 1995 году в городе Лоуренс (Массачусетс). В состав группы входят вокалист и гитарист Салли Эрна, гитарист Тони Ромбола, бас-гитарист Робби Меррилл и барабанщик Шеннон Ларкин. С момента основания группа выпустила 7 студийных альбомов и 1 концертный альбом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Godsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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