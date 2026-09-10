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P!Nk - Funhouse (0190759470510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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P!Nk - Funhouse (0190759470510) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка P!Nk, Funhouse (0190759470510) - фото 1
Виниловая пластинка P!Nk, Funhouse (0190759470510) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка P!Nk, Funhouse (0190759470510) - фото 1
  • Виниловая пластинка P!Nk, Funhouse (0190759470510) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387962
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара P!Nk - Funhouse (0190759470510) виниловая пластинка

Track List

A1So What
A2Sober
A3I Don't Believe You
B1One Foot Wrong
B2Please Don't Leave Me
B3Bad Influence
C1Funhouse
C2Crystal Ball
C3Mean
D1It's All Your Fault
D2Ave Mary A
D3Glitter In The Air

Отзывы о товаре P!Nk - Funhouse (0190759470510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1So What
A2Sober
A3I Don't Believe You
B1One Foot Wrong
B2Please Don't Leave Me
B3Bad Influence
C1Funhouse
C2Crystal Ball
C3Mean
D1It's All Your Fault
D2Ave Mary A
D3Glitter In The Air
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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