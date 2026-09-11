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Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка

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Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка - фото 1
Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка - фото 2
Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка - фото 3
Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка - фото 4
Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
STING IN THE TAIL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка - фото 1
  • Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка - фото 2
  • Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка - фото 3
  • Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка - фото 4
  • Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99431
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Коллекция SCORPIONS
filter_none Товар входит в коллекцию SCORPIONS

Коллекция SCORPIONS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886975933013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
STING IN THE TAIL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Raised On Rock, Sting In The Tail, Slave Me, The Good Die Young - Scorpions / Meine, Klaus / Turunen, Tarja, No Limit, Rock Zone, Lorelei, Turn You On, Let's Rock, Sly, Spirit Of Rock, The Best Is Yet To Come
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка

Track List

A1Raised On Rock4:00
A2Sting In The Tail3:12
A3Slave Me2:45
A4The Good Die Young5:14
A5No Limit3:22
A6Rock Zone3:17
B1Lorelei4:32
B2Turn You On4:23
B3Let?s Rock!3:20
B4SLY5:16
B5Spirit Of Rock3:42
B6The Best Is Yet To Come4:32



Теги товара: Scorpions

Отзывы о товаре Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886975933013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
STING IN THE TAIL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Raised On Rock, Sting In The Tail, Slave Me, The Good Die Young - Scorpions / Meine, Klaus / Turunen, Tarja, No Limit, Rock Zone, Lorelei, Turn You On, Let's Rock, Sly, Spirit Of Rock, The Best Is Yet To Come
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Raised On Rock4:00
A2Sting In The Tail3:12
A3Slave Me2:45
A4The Good Die Young5:14
A5No Limit3:22
A6Rock Zone3:17
B1Lorelei4:32
B2Turn You On4:23
B3Let?s Rock!3:20
B4SLY5:16
B5Spirit Of Rock3:42
B6The Best Is Yet To Come4:32


Теги товара: Scorpions
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