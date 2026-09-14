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Avril Lavigne - Under My Skin (Grey & Black Marble) (0198028032414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Avril Lavigne - Under My Skin (Grey & Black Marble) (0198028032414) виниловая пластинка

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Avril Lavigne - Under My Skin (Grey &amp; Black Marble) (0198028032414) виниловая пластинка - фото 1
Avril Lavigne - Under My Skin (Grey &amp; Black Marble) (0198028032414) виниловая пластинка - фото 2
Avril Lavigne - Under My Skin (Grey &amp; Black Marble) (0198028032414) виниловая пластинка - фото 3
Avril Lavigne - Under My Skin (Grey &amp; Black Marble) (0198028032414) виниловая пластинка - фото 4
Avril Lavigne - Under My Skin (Grey &amp; Black Marble) (0198028032414) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Under My Skin
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Avril Lavigne - Under My Skin (Grey &amp; Black Marble) (0198028032414) виниловая пластинка - фото 1
  • Avril Lavigne - Under My Skin (Grey &amp; Black Marble) (0198028032414) виниловая пластинка - фото 2
  • Avril Lavigne - Under My Skin (Grey &amp; Black Marble) (0198028032414) виниловая пластинка - фото 3
  • Avril Lavigne - Under My Skin (Grey &amp; Black Marble) (0198028032414) виниловая пластинка - фото 4
  • Avril Lavigne - Under My Skin (Grey &amp; Black Marble) (0198028032414) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728109
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028032414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Under My Skin
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Take Me Away, Together, Don't Tell Me, He Wasn't, How Does It Feel, My Happy Ending, Nobody's Home, Forgotten, Who Knows, Fall To Pieces, Freak Out, Slipped Away, I Always Get What I Want
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avril Lavigne - Under My Skin (Grey & Black Marble) (0198028032414) виниловая пластинка

«Under My Skin» — второй студийный альбом канадской певицы и автора песен Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2004 году. Лимитированное расширенное переиздание на цветном виниле. Дебютный альбом Лавин "Let Go" был продан тиражом 16 миллионов копий, и она получила восемь номинаций на Грэмми. Ее второй альбом "Under My Skin", более сложный и серьёзный по настроению, с элементами готик-рока, был очень тепло встречен критиками и дебютировал в американском Billboard 200 с первой позиции. За первую неделю было продано около 381,000 копий альбома. Альбом стал дважды платиновым в ноябре 2004 года. В январе 2006-го он стал трижды платиновым.

Отзывы о товаре Avril Lavigne - Under My Skin (Grey & Black Marble) (0198028032414) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028032414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Under My Skin
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Take Me Away, Together, Don't Tell Me, He Wasn't, How Does It Feel, My Happy Ending, Nobody's Home, Forgotten, Who Knows, Fall To Pieces, Freak Out, Slipped Away, I Always Get What I Want
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
«Under My Skin» — второй студийный альбом канадской певицы и автора песен Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2004 году. Лимитированное расширенное переиздание на цветном виниле. Дебютный альбом Лавин "Let Go" был продан тиражом 16 миллионов копий, и она получила восемь номинаций на Грэмми. Ее второй альбом "Under My Skin", более сложный и серьёзный по настроению, с элементами готик-рока, был очень тепло встречен критиками и дебютировал в американском Billboard 200 с первой позиции. За первую неделю было продано около 381,000 копий альбома. Альбом стал дважды платиновым в ноябре 2004 года. В январе 2006-го он стал трижды платиновым.
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