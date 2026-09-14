Avril Lavigne - Under My Skin (Grey & Black Marble) (0198028032414) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Avril Lavigne - Under My Skin (Grey & Black Marble) (0198028032414) виниловая пластинка
«Under My Skin» — второй студийный альбом канадской певицы и автора песен Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2004 году. Лимитированное расширенное переиздание на цветном виниле. Дебютный альбом Лавин "Let Go" был продан тиражом 16 миллионов копий, и она получила восемь номинаций на Грэмми. Ее второй альбом "Under My Skin", более сложный и серьёзный по настроению, с элементами готик-рока, был очень тепло встречен критиками и дебютировал в американском Billboard 200 с первой позиции. За первую неделю было продано около 381,000 копий альбома. Альбом стал дважды платиновым в ноябре 2004 года. В январе 2006-го он стал трижды платиновым.
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