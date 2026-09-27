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Electric Light Orchestra - Discovery (0198029934212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Electric Light Orchestra - Discovery (0198029934212) виниловая пластинка

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Electric Light Orchestra - Discovery (0198029934212) - фото 2
Electric Light Orchestra - Discovery (0198029934212) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
DISCOVERY
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Electric Light Orchestra - Discovery (0198029934212) - фото 1
  • Electric Light Orchestra - Discovery (0198029934212) - фото 2
  • Electric Light Orchestra - Discovery (0198029934212) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748398
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Electric Light Orchestra - Discovery (0198029934212) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029934212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
DISCOVERY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shine a Little Love, Confusion, Need Her Love, The Diary of Horace Wimp, Last Train to London, Midnight Blue, On the Run, Wishing, Don't Bring Me Down
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Electric Light Orchestra - Discovery (0198029934212) виниловая пластинка

Discovery — восьмой студийный альбом британской рок-группы Electric Light Orchestra, выпущенный в 1979 году Издание на виниле Discovery стал первым альбомом группы, занявшим первое место в британских чартах, войдя в чарт на этой позиции и оставаясь там в течение пяти недель.Альбом содержал пять хитовых песен: «Shine a Little Love», «Don't Bring Me Down», «Last Train to London», «Confusion» и «The Diary of Horace Wimp», многие из которых были сильно вдохновлены диско (клавишник ELO Ричард Тэнди дал альбому прозвище «Disco Very»).

Отзывы о товаре Electric Light Orchestra - Discovery (0198029934212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029934212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
DISCOVERY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shine a Little Love, Confusion, Need Her Love, The Diary of Horace Wimp, Last Train to London, Midnight Blue, On the Run, Wishing, Don't Bring Me Down
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Discovery — восьмой студийный альбом британской рок-группы Electric Light Orchestra, выпущенный в 1979 году Издание на виниле Discovery стал первым альбомом группы, занявшим первое место в британских чартах, войдя в чарт на этой позиции и оставаясь там в течение пяти недель.Альбом содержал пять хитовых песен: «Shine a Little Love», «Don't Bring Me Down», «Last Train to London», «Confusion» и «The Diary of Horace Wimp», многие из которых были сильно вдохновлены диско (клавишник ELO Ричард Тэнди дал альбому прозвище «Disco Very»).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Electric Light Orchestra - Discovery (0198029934212) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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