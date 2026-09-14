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Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) виниловая пластинка

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Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) - фото 1
Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) - фото 2
Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) - фото 3
Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) - фото 4
Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) - фото 5
Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) - фото 6
Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bullet For My Valentine
Альбом (сингл)
Hand Of Blood
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) - фото 1
  • Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) - фото 2
  • Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) - фото 3
  • Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) - фото 4
  • Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) - фото 5
  • Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) - фото 6
  • Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733818
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584251417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bullet For My Valentine
Альбом (сингл)
Hand Of Blood
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
4 Words (To Choke Upon), Hand Of Blood, Cries In Vain, Curses, No Control, Just Another Star
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) виниловая пластинка

Дебютный период Bullet For My Valentine начался с EP «Hand of Blood» (2005), заложившего основу для их прорывного альбома «The Poison», который быстро утвердил группу в качестве лидеров современного британского метала. Теперь EP Hand of Blood возвращается в качестве самостоятельного релиза на виниле цвета бычьей крови Bullet For My Valentine — британская металкор-группа. Была сформирована в 1998 году в городе Бридженд под названием Jeff Killed John и состояла из Мэттью Така (вокал, ритм-гитара), Майкла Пэджета (соло-гитара), Ника Крэндли (бас-гитара) и Майкла Томаса (ударные). Первоначально её участники исполняли каверы на песни Metallica и Nirvana, параллельно занимаясь написанием собственного материала, по стилистике тяготевшего к ню-металу. 2003 год стал годом больших перемен в названии, стиле и составе. Название было сменено на Bullet For My Valentine, произошла стилевая переориентация на мелодичный металкор с обширным использованием чистого вокала, а освободившееся место басиста занял Джейсон Джеймс. Мини-альбом «Hand of Blood» был выпущен на лейбе Trustkill Records 22 августа 2005 года. Некоторые песни из этого альбома впоследствии появятся на их дебютном альбоме The Poison.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584251417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bullet For My Valentine
Альбом (сингл)
Hand Of Blood
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
4 Words (To Choke Upon), Hand Of Blood, Cries In Vain, Curses, No Control, Just Another Star
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный период Bullet For My Valentine начался с EP «Hand of Blood» (2005), заложившего основу для их прорывного альбома «The Poison», который быстро утвердил группу в качестве лидеров современного британского метала. Теперь EP Hand of Blood возвращается в качестве самостоятельного релиза на виниле цвета бычьей крови Bullet For My Valentine — британская металкор-группа. Была сформирована в 1998 году в городе Бридженд под названием Jeff Killed John и состояла из Мэттью Така (вокал, ритм-гитара), Майкла Пэджета (соло-гитара), Ника Крэндли (бас-гитара) и Майкла Томаса (ударные). Первоначально её участники исполняли каверы на песни Metallica и Nirvana, параллельно занимаясь написанием собственного материала, по стилистике тяготевшего к ню-металу. 2003 год стал годом больших перемен в названии, стиле и составе. Название было сменено на Bullet For My Valentine, произошла стилевая переориентация на мелодичный металкор с обширным использованием чистого вокала, а освободившееся место басиста занял Джейсон Джеймс. Мини-альбом «Hand of Blood» был выпущен на лейбе Trustkill Records 22 августа 2005 года. Некоторые песни из этого альбома впоследствии появятся на их дебютном альбоме The Poison.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Bullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (0199584251417) виниловая пластинка - стоимость товара 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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