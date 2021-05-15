Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
GORE
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб.
В наличии
Код товара: 98732
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5 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624926498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
GORE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Prayers/Triangles, Acid Hologram, Doomed User, Geometric Headdress, Hearts/Wires, Pittura Infamante, Xenon, (L)Mirl, Gore, Phantom Bride, Rubicon
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Prayers/Triangles
|A2
|Acid Hologram
|A3
|Doomed User
|B1
|Geometric Headdress
|B2
|Hearts/Wires
|C1
|Pittura Infamante
|C2
|Xenon
|C3
|(L)Mirl
|D1
|Gore
|D2
|Phantom Bride
|D3
|Rubicon
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624926498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
GORE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Prayers/Triangles, Acid Hologram, Doomed User, Geometric Headdress, Hearts/Wires, Pittura Infamante, Xenon, (L)Mirl, Gore, Phantom Bride, Rubicon
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Prayers/Triangles
|A2
|Acid Hologram
|A3
|Doomed User
|B1
|Geometric Headdress
|B2
|Hearts/Wires
|C1
|Pittura Infamante
|C2
|Xenon
|C3
|(L)Mirl
|D1
|Gore
|D2
|Phantom Bride
|D3
|Rubicon
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Цена
Недостатки:
нет
Комментарий:
Попался экземпляр на белом виниле, что очень круто!
Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Deftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
Достоинства:
Цена
Недостатки:
нет
Комментарий:
Попался экземпляр на белом виниле, что очень круто!