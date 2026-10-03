Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
DEFTONES
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 98730
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3 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624835011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
DEFTONES
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hexagram, Needles and Pins [Explicit], Minerva, Good Morning Beautiful, Deathblow, When Girls Telephone Boys, Battle-axe, Lucky You, Bloody Cape, Anniversary of an Uninteresting Event, Moana
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Hexagram
|4:08
|A2
|Needles And Pins
|3:22
|A3
|Minerva
|4:16
|A4
|Good Morning Beautiful
|3:27
|A5
|Deathblow
|5:27
|A6
|When Girls Telephone Boys
|4:35
|B1
|Battle-axe
|5:00
|B2
|Lucky You
|4:09
|B3
|Bloody Cape
|3:36
|B4
|Anniversary Of An Uninteresting Event
|3:56
|B5
|Moana
|5:02
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624835011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Deftones
Альбом (сингл)
DEFTONES
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hexagram, Needles and Pins [Explicit], Minerva, Good Morning Beautiful, Deathblow, When Girls Telephone Boys, Battle-axe, Lucky You, Bloody Cape, Anniversary of an Uninteresting Event, Moana
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Hexagram
|4:08
|A2
|Needles And Pins
|3:22
|A3
|Minerva
|4:16
|A4
|Good Morning Beautiful
|3:27
|A5
|Deathblow
|5:27
|A6
|When Girls Telephone Boys
|4:35
|B1
|Battle-axe
|5:00
|B2
|Lucky You
|4:09
|B3
|Bloody Cape
|3:36
|B4
|Anniversary Of An Uninteresting Event
|3:56
|B5
|Moana
|5:02
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Deftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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